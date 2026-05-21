한전KDN, '2026년 대한민국 중소기업인대회'서 대통령 표창 수상

박상형 한전KDN 사장(오른쪽 2번째)이 ‘2026년 대한민국 중소기업인대회’서 대통령표창을 받고 있다. /사진제공=한전KDN

한전KDN이 최근 서울 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 개최된 '2026년 대한민국 중소기업인대회'에서 단체부문 대통령표창을 수상했다고 21일 밝혔다.

'대한민국 중소기업인대회'는 일자리, 수출, 사회공헌 등 중소기업의 혁신성장과 국가 경제발전에 기여한 유공자를 격려하고 정부와 중소기업계가 함께 대한민국 경제 대도약 의지를 다지는 행사다. 올해 37번째를 맞았다.

중기부와 중소기업중앙회가 진행한 이번 대회는 '변화를 기회로, 도전하는 중소기업' 슬로건 아래 역대 최대 규모로 치러졌다. 김민석 국무총리와 한성숙 중기부 장관을 비롯, 업종별 중소기업·소상공인 대표 및 유관기관 관계자 300여명이 참석했다.

한전KDN의 이번 수상은 일회성 지원이 아닌 체계적이고 실질적인 중소기업 자립 기반을 마련한 성과들이 축적된 결과다. 특히 중소기업의 미래 생존 전략인 DX(디지털 전환) 및 AX(인공지능 도입) 기술 지원이 높이 평가됐다.

한전KDN은 중소기업의 지속 가능한 경영을 돕는 연차별 ESG 지원체계 구축도 했다. 이를 통해 협력사 및 지역 중소기업 34개사를 대상으로 ESG 인증 취득을 전방위로 지원하는 등 상생의 가치를 실현했다.

박상형 한전KDN 사장은 "오늘의 뜻깊은 수상은 한전KDN의 에너지ICT 전문성과 중소기업인들의 혁신 의지가 결합해 만들어 낸 값진 결실이라고 생각한다"면서 "앞으로도 글로벌 오픈 이노베이션 활성화, ESG 경영 체계 정착 등 중소기업이 실체적으로 느낄 수 있는 전방위적인 지원 고도화로 중소기업과 함께 성장하는 따뜻한 에너지 동반성장 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.