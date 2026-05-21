토론회 두고 충돌…김병수 "의제·룰 일방적" vs 이기형 "생떼·회피"

김병수 국민의힘 김포시장 후보(왼쪽), 이기형 더불어민주당 김포시장 후보. /사진=중앙선거관리위원회

오는 22일로 예정된 김포시장 후보자 초청 토론회를 앞두고 김병수 국민의힘 후보와 이기형 더불어민주당 후보 측이 충돌했다.

김 후보 측이 의제 조정을 요구하며 조건부 불참 가능성을 시사하자, 이 후보 측은 "토론 회피를 위한 생떼"라며 즉각 반박에 나섰다.

김 후보 캠프는 지난 20일 입장문을 통해 "김포JC와 김포지역신문협의회가 주최하는 이번 토론회는 의제 구성과 진행 방식, 준비 과정 전반에서 공정성과 중립성을 신뢰하기 어렵다"며 우려를 표명했다.

김 후보 캠프는 먼저 의제 편향성을 지적했다. 첫 공통질문이 '공무원의 소극 행정과 인허가 지연, 소통 문제'를 전제로 삼아 현직 시장에 대한 부정적 평가를 기정사실화했다는 주장이다. 반면 5호선 조기 착공 등 대다수 시민이 체감하는 교통 문제는 단 하나의 질문으로 축소됐다고 비판했다.

과밀학급 해소 등의 의제가 전면에 배치된 점을 두고도 "상대 후보(이기형)가 과거 도의원 시절부터 자신의 핵심 실적으로 반복 홍보해 온 주제"라며 "특정 후보에게 유리한 무대에 들러리로 서는 일은 시민에 대한 예의가 아니다"라고 날을 세웠다.

아울러 주도권 토론 시간과 발언 순서가 일방적으로 통보됐으며, 준비 회의에 참석한 방송 관계자가 '판세'를 언급하는 등 정치적 중립을 위반했다고 주장하며 의제 전면 재조정 및 관련자 교체를 공식 요구했다.

요구가 수용되지 않을 경우 토론회에 불참하는 대신 유튜브 라이브 방송을 통해 시민들과 직접 소통하겠다는 뜻도 덧붙였다.

이에 대해 이 후보 캠프는 즉각 성명을 내고 "김병수 후보의 토론 회피를 강력히 규탄한다"며 맞불을 놨다.

이 후보 캠프는 "시장 정책토론회에서 행정 및 소통 분야 질문은 늘 있었던 당연한 검증 의제"라며 "이를 두고 특정 후보를 겨냥한 편파 의제라고 주장하는 것은 오히려 김병수 후보 측 스스로가 지난 시정에 대한 부정적 평가를 강하게 인식하고 조바심을 내는 반증"이라고 일축했다.

논란이 된 주도권 토론 시간에 대해서도 구체적인 조율 과정을 공개하며 반박했다. 이 후보 측은 "당초 주최 측이 6분을 제안했으나 김 후보 측이 3분으로 축소를 요구했고, 반면 이 후보 측은 시민의 알 권리를 위해 9분으로 확대를 제안했다"라며 "서로의 의견이 달라 합의가 이뤄지지 않으면서 기존의 6분 안이 유지된 것일 뿐"이라고 설명했다.

그러면서 "김 후보가 지난 4년의 시정 성과와 행정력에 진짜 자신이 있다면, 핑계를 대며 숨지 말고 시민 앞에 당당히 나와 검증받아야 한다"고 촉구했다.