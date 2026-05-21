대구대-김천소년교도소, 소년 수용자 사회복귀 지원 '맞손'

대구대와 김천소년교도소 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=대구대

대구대학교가 지난 20일 경산캠퍼스 성산홀에서 김천소년교도소와 소년 수용자의 교정교화 및 사회복귀 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 행사에 박순진 대구대 총장과 백성현 김천소년교도소장 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 이들은 소년 수용자를 대상으로 한 가족 및 개인 상담 프로그램을 운영하기로 합의했다.

먼저 대구대는 상담 전문 인력을 교도소 현장에 파견하고 관련 교육은 물론 프로그램의 효과성 평가 연구를 수행한다. 지역사회와 연계해 수용자들이 출소 후 사회에 정착하도록 지원할 방침이다.

이규호 대구대 교수는 "교정시설에서 가족 상담을 체계적으로 운영하는 것은 국내에서 전례를 찾기 어려운 시도"라며 "가족의 지지 체계는 소년 수용자의 재범 방지에 있어 가장 강력한 보호 요인이다. 소년 수용자의 가족이 함께 회복하도록 전문적인 상담 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

박 총장은 "대학이 보유한 복지·상담 분야 인프라를 활용해 소년 수용자들의 심리적 안정과 바른 성장을 돕겠다"며 "앞으로도 소외되거나 도움이 필요한 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 복귀할 수 있도록 대학의 사회적 책무를 실천할 것"이라고 전했다.