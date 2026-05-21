남용인IC 직결 반도체 도로 4차로 '뻥'…용인시 보개원삼로 정식 개통

보개원삼로 도로 전경./사진제공=용인시

경기 용인특례시가 21일 처인구 원삼면 국도17호선 가재월사거리와 용인 반도체 클러스터 일반산업단지를 연결하는 '보개원삼로'(중1-19호)를 정식 개통했다고 밝혔다.

앞서 시는 교통수요에 맞춰 지난해 12월 교량부를 제외한 구간을 임시 개통하고, 지난 3월에는 전 구간을 임시 개통하는 등 단계적으로 개통했다.

시는 용인 반도체 클러스터 일반산단 조성에 따른 건설 인력과 공사 차량 유입 증가에 대응하기 위해 2024년 5월 착공했다. 433억원을 들여 기존 가재월1교를 포함한 1.88㎞ 구간을 기존 왕복 2차로에서 폭 20~35m 왕복 4차로로 확장했다.

보개원삼로는 세종포천고속도로 남용인 나들목(IC)과 직접 연결돼 용인 반도체 클러스터 일반산단의 접근성을 향상시키는 주요 도로가 될 전망이다.

시 관계자는 "그동안 협소한 도로 폭과 대형 차량 통행으로 인해 상습적인 도로정체와 통행 불편을 겪어왔던 원삼면 주민들의 교통 환경도 크게 개선될 것으로 예상된다"면서 "보개원삼로가 반도체 물류 접근성을 강화하는 핵심 교통 인프라 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.