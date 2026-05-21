곡성몰, '장미 페스타 최대 50% 할인 특별전' 운영

곡성몰 'ROSE FESTA 최대 50% 할인 특별전' 홍보 포스터./사진제공=곡성군

전남 곡성군 공식 온라인 쇼핑몰 곡성몰이 오는 31일까지 '곡성몰 ROSE FESTA 최대 50% 할인 특별전'을 운영한다고 21일 밝혔다.

이번 특별전은 곡성세계장미축제 기간에 맞춰 곡성을 찾는 관광객과 온라인 소비자를 대상으로 곡성몰 입점 상품을 홍보하고, 지역 농·특산물 및 가공 상품의 판매 확대를 도모하기 위해 마련됐다.

행사 기간 곡성몰 회원은 전 상품에 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 자체 할인 참여업체 상품의 경우 업체별 10~30% 할인에 추가 10% 할인이 더해져 최대 50%까지 할인받는다. 할인 쿠폰은 1인 2매, 1매당 최대 5만원까지 사용할 수 있다.

곡성몰은 온라인 댓글 이벤트인 '장미처럼 달콤한 곡성몰 퀴즈 도전!!'도 진행한다.

참여자는 이벤트 페이지 댓글에 곡성세계장미축제와 곡성몰 관련 퀴즈 3문항의 정답을 작성하고 문자 수신에 동의하면 응모할 수 있다. 정답자 중 추첨을 통해 100명을 선정, 곡성몰 1만원 쿠폰을 지급한다.

장미축제 내 곡성몰 홍보부스 현장에서는 '장미 보고, 선물 받고! 곡성몰 신규가입 이벤트'를 진행한다. 곡성몰에 신규 가입한 고객에게는 보조배터리, 토란 키링, 마우스패드, 백세미 샘플쌀 등 다양한 홍보물을 증정한다.

곡성군 관계자는 "곡성세계장미축제 기간에 맞춰 운영하는 이번 특별전은 축제 방문객과 온라인 소비자에게 곡성몰을 알리는 좋은 기회다"며 "앞으로도 지역 농·특산물의 온라인 판로 확대와 입점업체 매출 증대를 위해 다양한 기획전을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.