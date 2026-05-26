현근택 "반도체 국가산단 원안 사수…삼성전자 팹, 지방 이전 시 사퇴"

현근택 더불어민주당 경기 용인시장 후보가 26일 긴급 기자회견을 열고 용인 반도체 클러스터 '원안 사수'에 대한 의지를 밝히고 있다./사진제공=현근택 후보 캠프 측

현근택 더불어민주당 경기 용인시장 후보가 26일 "국가산단에 계획된 삼성전자 반도체 팹(Fab)이 지방으로 이전되는 사태가 발생한다면 책임지고 시장직을 사퇴하겠다"며 용인 반도체 클러스터 '원안 사수'를 분명히 했다.

현 후보는 시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 '용인 반도체 클러스터 이전론'에 대해 "용인 반도체 클러스터 사업은 용인을 넘어 대한민국의 미래가 걸린 국가 전략사업으로 결코 타협의 대상이 될 수 없다"고 밝혔다.

아울러 "이재명 대통령의 국정 비전을 가장 잘 이해하고 실현할 수 있는 힘 있는 여당 시장으로서 중앙정부·경기도·국회와 완벽한 '원팀'을 이뤄 반도체 클러스터를 사수하겠다"고 피력했다.

구체적인 실행 방안으로는 당선 직후 '용인반도체 민·관·정 협의체' 가동을 약속했다. 이를 통해 토지 보상, 용수, 전력 등 핵심 인프라 문제를 주도적으로 풀고 최대한의 국가 예산과 전폭적인 지원을 이끌어내겠다는 계획이다. 현 후보는 "산업통상부, 국토교통부, 기후에너지환경부 등 정부 부처와 LH 등과 먼저 풀 문제지만, 그래도 해결되지 않는다면 당연히 이재명 대통령을 만날 것"이라고도 말했다.

끝으로 그는 "보상은 정의롭게, 사업 추진은 더 빠르게 진행해 용인시민 모두가 과실을 누리도록 하겠다"면서 "모든 책임은 시장인 저 현근택이 지겠다. 고립된 행정이 아닌, 소통과 협력으로 세계 1등 반도체 도시 용인을 완성하겠다"며 지지를 호소했다.