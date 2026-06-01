순천향대, 건학 50주년 기념사업 추진 'SCHU50+50 준비위원회' 출범

송병국 순천향대 총장(왼쪽 8번째)이 'SCHU50+50 준비위원회'와 기념촬영하고 있다./사진제공=순천향대

순천향대학교가 지난달 28일 대학본관 3층 대회의실에서 건학 50주년 기념사업 추진을 위한 'SCHU50+50 준비위원회' 발대식 및 위촉장 수여식을 개최했다고 1일 밝혔다.

준비위원회는 오는 2028년 건학 50주년을 앞두고 인간사랑 실천 50년 역사를 돌아보며 대학의 역사와 정체성을 재조명한다. 미래 100년을 향한 더 큰 순천향의 비전과 발전 전략을 체계적으로 준비한다는 계획이다.

'SCHU50+50 준비위원회'는 김기덕 교학부총장을 준비위원장으로 교무처장, 기획처장, 사무처장, 대외협력실장 등 주요 보직자를 중심으로 구성됐다. △기획 △학술 △홍보 △모금·건립 △동문·활성화 등 5대 추진분과 체계로 구성됐다.

이날 행사에서는 준비위원 위촉장 수여와 함께 △건학 50주년 기념 'SCHU50+50' 추진사업 소개 △준비위원회 운영 방향 발표 △자유토론 및 제언 등이 진행됐다. 참석자들은 대학의 지난 50년 성과를 기반으로 AI의료융합 특성화와 글로컬 혁신 전략을 접목한 미래 비전을 공유했다.

준비위원회는 앞으로 △순천향 100년 비전 수립 △건학 50주년 특별 홈페이지 구축 △50년사 편찬 △기념 슬로건·엠블럼 개발 △국제 심포지엄 및 학술행사 △50주년 랜드마크 기념사업 △동문 활성화 사업 등 다양한 프로젝트를 추진할 예정이다.

김 위원장은 "건학 50주년은 순천향대학교의 정체성과 미래 비전을 다시 세우는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "대학 구성원과 동문, 지역사회가 함께 참여하는 기념사업을 통해 미래 100년을 향한 새로운 도약의 기반을 만들겠다"고 말했다.