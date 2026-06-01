전남교육청, 난독 학생 지원 강화 나서

연수생이 읽기 곤란(난독) 학생 지원 자료를 살펴보고 있다./사진제공=전남교육청

전남교육청이 전남형 기초학력 지원 모델인 '올케어'(ALLC.A.R.E) 시스템을 본격 가동하며 난독 학생 맞춤형 지원 강화에 나섰다고 1일 밝혔다.

올케어 시스템은 난독 및 경계선 지능 학생을 위한 전남형 기초학력 지원 모델로, 선별-심층 진단-맞춤형 지원-지속 관리까지 연계하는 4단계 지원 체계다. 초1~중3 학생을 대상으로 읽기곤란(난독) 및 경계선 지능 학생을 조기에 발견하고 학생 특성에 맞춘 맞춤형 지원까지 연계한다.

단순 진단에 그치지 않고 심층검사 이후 학교 현장과 전문기관이 연계된 실질적 지원 체계를 구축했다. 현재 초등 2학년 학생들은 심층검사를 마치고 맞춤형 지원을 받고 있다.

지원은 △ 지역거점센터 치료 △찾아가는 지원 △원격 지원 등 3가지 방식으로 운영된다. 기관 방문이 어려운 도서·벽지 학생도 찾아가는 지원과 원격 지원을 통해 동등한 교육 기회를 보장받을 수 있도록 설계됐다.

전남교육청은 올케어 시스템의 현장 실행력을 높이기 위해 지난달 29일과 30일 보성영재교육원에서 초등 교원 40명을 대상으로 '읽기곤란(난독) 학생 대상 수준별 읽기 중재 연수'를 운영했다.

이번 연수는 읽기곤란(난독) 전문가의 강의를 통해 단어인지·읽기유창성·읽기이해 각영역별 중재 원리와 실제 사례 실습까지 다루는 현장 밀착형 프로그램으로 구성됐다.

김병남 전남교육청 유초등교육과장은 "AI 시대에도 읽기는 모든 배움의 출발점이다"며 "읽기곤란 학생들의 어려움을 조기에 발견하고 학교 현장에서 촘촘하게 지원해 모든 아이의 배움이 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.