경기도, 6월 추천 평화누리길 '김포 염하강 철책길' 선정

염하강 철책길. /사진제공=경기도

경기도는 'DMZ 사색(四色)하다'를 주제로 계절별 평화누리길을 소개하고 있는 가운데, 6월 추천 코스로 김포 구간인 '염하강 철책길'을 선정했다고 1일 밝혔다.

평화누리길은 김포·고양·파주·연천 등 DMZ 접경지역 4개 시군을 연결하는 국내 최북단 도보 여행길이다. 2010년 개장했으며 총 12개 코스, 약 189km 규모로 조성됐다. 김포 3개 코스, 고양 2개 코스, 파주 4개 코스, 연천 3개 코스로 구성됐다.

이번에 소개된 평화누리길 1코스 '염하강 철책길'은 김포 대명항에서 문수산성까지 이어지는 약 14km 구간이다. 철책선을 따라 걷는 동안 민물과 바닷물이 만나는 염하강의 풍경을 감상할 수 있으며 강 건너 강화도 고려산과 노을, 고깃배가 어우러진 접경지역 특유의 풍광을 접하게 된다.

출발지인 대명항은 수도권과 가까운 대표 어항으로, 쭈꾸미와 꽃게, 전어 등 제철 수산물로 유명하다. 인근 김포함상공원에는 2차 세계대전과 베트남전에 참전한 운봉함이 전시돼 있어 안보와 역사의 의미를 함께 되새길 수 있다. 다만 현재는 안전점검으로 휴관 중이다.

길을 따라 약 1km 이동하면 덕포진과 손돌묘가 나온다. 이곳에는 고려 고종의 강화도 피난 당시 억울하게 죽임을 당한 뱃사공 손돌의 전설이 전해진다. 손돌이 남긴 물길 안내 덕분에 왕이 무사히 강화도에 도착했다는 이야기로, 지금도 음력 10월 무렵 불어오는 찬 바람을 '손돌바람'이라 부르며 그의 넋을 기리고 있다.

염하강은 오랜 세월 강화도를 지키는 천혜의 방어선 역할을 했다. 일제강점기와 6·25전쟁, 냉전기를 거치며 염하강 일대는 철책으로 둘러싸인 통제구역이 됐다. 오랫동안 일반인의 접근이 제한됐던 공간은 이제 평화누리길로 개방돼 누구나 걸으며 역사와 평화의 의미를 되새길 수 있는 장소로 탈바꿈했다.

종점인 문수산성은 병자호란 이후 강화 방어 강화를 위해 축조된 산성이다. 병인양요 당시 격전지이기도 했던 이곳에서는 염하강과 접경지역 일대를 한눈에 조망할 수 있다. 산성 정상에 오르면 고려와 조선, 근대와 현대를 관통하는 역사적 시간의 흐름을 체감할 수 있다.

도 관계자는 "평화누리길 1코스는 아름다운 자연경관과 함께 분단과 전쟁, 평화의 역사를 직접 느낄 수 있는 대표적인 접경지역 걷기 코스"라며 "여름철에는 강한 햇볕에 대비해 모자와 선크림, 충분한 식수를 준비하는 것이 좋다"고 말했다.