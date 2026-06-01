시흥시 '안전도시 2.0' 본격 가동…재난부터 자살예방까지

지난 5월 '국제안전도시사업 이행진단 및 성과평가 연구용역 최종보고회'를 열었다./사진제공=시흥시

경기 시흥시가 국제안전도시 재공인을 목표로 안전 체계 고도화에 속도를 내고 있다고 1일 밝혔다. 교통안전, 재난 대응, 자살 예방, 폭력 예방 등 생활 전반의 안전 정책을 강화하며 시민이 체감하는 안전도시 구축에 나선다.

국제안전도시는 지역사회 구성원이 안전을 기본권으로 인식하고 협력 체계를 구축한 도시에 부여되는 국제 인증이다. 2022년 국제안전도시 1기 공인을 획득한 시흥시는 최근 '국제안전도시 사업 이행진단 및 성과평가 연구용역 최종보고회'를 열고 재공인 준비에 들어갔다. 오는 7월 서면평가와 11월 해외 심사위원 현장평가를 거쳐 연내 2기 공인 획득에 도전한다.

그동안 성과도 뚜렷하다. 2024년 기준 가해 사망률은 인구 10만 명당 0.2명에서 0명으로 감소했고, 보행자 교통사고 부상률은 인구 만 명당 6.3명에서 5.1명으로 줄었다. 노인 낙상 구급 이용률과 아동학대 피해 발생률도 감소하는 등 주요 안전지표가 개선됐다.

이 같은 변화의 배경에는 민관 협력 기반의 실행 중심 거버넌스가 있다. 시는 행정기관과 공공기관, 민간단체, 시민이 함께 참여하는 협력 체계를 구축해 안전 문제 발굴부터 정책 실행까지 유기적으로 연결하고 있다.

지난해 선발된 8명의 배달라이더 안전지킴이가 안전 신고 활성화, 대시민 인식 개선 등 활동을 펼치고 있다./사진제공=시흥시

최근 증가하는 이륜차 사고에 대응하기 위해 '배달라이더 안전지킴이' 사업도 운영한다. 배달 종사자들이 안전 캠페인과 위험요소 신고 활동에 직접 참여해 지역 안전문화 확산에 기여하고 있다.

고령화에 대비한 안전정책도 강화했다. 시는 고령자복지주택을 운영하며 낙상 예방 시설과 건강관리 프로그램을 제공한다. 노인 자살 예방을 위한 전문 상담과 심리 지원, 말벗 서비스도 병행하며 돌봄 안전망을 확대했다.

가정폭력·성폭력 피해자 보호를 위해 통합상담소를 통해 상담과 법률·의료 지원을 제공한다. 보호시설에서는 숙식과 심리치료, 직업훈련까지 지원해 피해자의 사회 복귀를 돕고 있다. 지난해 4000여건의 상담과 3000건이 넘는 지원 연계를 진행했다.

시는 지난해 행정안전부 재난관리평가에서 전국 최우수 기관으로 선정되며 재난 대응 역량도 인정받았다. 앞으로도 교통, 복지, 재난, 폭력 예방 등 분야별 안전정책을 지속 확대해 국제안전도시 재공인과 함께 대한민국 대표 안전도시로 도약할 계획이다.