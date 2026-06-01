서울사이버대, 다음달 16일까지 2026학년도 하반기 신·편입생 모집

서울사이버대학교 내·외부 전경./사진제공=서울사이버대

서울사이버대학교가 다음달 16일까지 2026학년도 하반기 신·편입생을 모집한다고 1일 밝혔다.

서울사이버대는 대학알리미 기준 2020~2025년 6년 연속 신입생 수 1위, 2022년부터 2025년까지 4년 연속 장학금 지급 총액 1위를 기록한 국내 최초의 사이버대학이다.

또한 교육부가 실시한 사이버대학 인증 평가에서 2007년, 2013년, 2020년 등 3회 연속 최고 등급인 A등급을 획득했으며 2회 연속 교육부 원격대학 교육혁신 지원사업 대상에 선정됐다. 일반대학원 운영을 통해 학사학위뿐만 아니라 석사·박사 학위 취득이 가능한 구조를 갖췄다.

이번 모집 분야는 △사회복지전공 △노인복지전공 △복지경영전공 △아동복지전공(이상 사회복지대학) △상담심리학과 △가족코칭상담학과 △군경상담학과 △특수심리치료학과 △심리학과(이상 심리·상담대학) △부동산학과 △법무행정학과 △보건행정학과 △한국어교육학과 △안전관리학과 △통일안보북한학과(이상 사회과학대학) △경영학과 △글로벌무역물류학과 △금융보험학과 △세무회계학과 △AI서비스마케팅학과(이상 융합경영대학) △컴퓨터공학과 △빅데이터·정보보호학과 △전기전자공학과 △기계제어공학과 △인공지능학과 △드론·로봇공학과 △응용수학·통계학과(이상 공과대학) △멀티미디어디자인학과 △건축공간디자인학과 △문예창작학과 △뷰티디자인학과 △스포츠지도학과(이상 디자인대학) △피아노과 △성악과 △문화예술경영학과 △실용음악과 △음악치료학과 △회화과(이상 예술대학) △AI커머스학과 △모델연기학과 △실용영어학과 △국방AI학과(이상 미래융합인재대학) △AI크리에이터학과 △AI부동산빅데이터학과 △AI스마트팜학과 △반려동물산업학과(이상 AI융합대학) △통합건강관리학과 △요가명상학과(이상 웰니스건강대학) △마이크로디그리대학-자유전공 등 11개 단과대학, 49개 학과·전공이다.

인텔리전트 캠퍼스 인프라와 글로벌 교육 프로그램

2000년 사이버대 인가를 받은 서울사이버대는 서울 독립 인텔리전트 캠퍼스(1만6000㎡)와 부산, 대구, 인덕원, 춘천, 광주, 인천, 분당 등 7개 지역 캠퍼스를 보유하고 있다.

해외 유수 대학과의 자매결연을 통한 공동연구와 콘텐츠 교류도 활발하다. 스웨덴 스톡홀름대학교, 미국 캘리포니아주립대 샌버나디노(CSUSB) 등과 협력해 다양한 교과목 콘텐츠를 개발하고 초빙교수 특별강좌를 진행한다.

특히 CSUSB와는 온라인 복수학위 협약을 체결해 국내 최초로 '온라인 복수학위 취득 프로그램'을 도입했다. 방학 기간에는 세계화 교육의 일환으로 해외탐방 프로그램을 실시하는 등 재학생의 안목을 넓히는 데 주력하고 있다.

교육부 기관평가인증 획득과 AI 기반 에듀테크 혁신

서울사이버대는 교육부 '2주기 원격대학 기관평가인증'에서 대학경영, 교육과정, 수업, 교직원, 학생, 원격교육 인프라 등 52개 모든 지표의 인증 기준을 충족하며 최종 인증(5년)을 획득했다.

최근에는 AI선도대학으로서 AI기술을 접목한 새로운 대학교육을 전개하고 있다. 공대 내 인공지능학과와 AI융합대학을 중심으로 전문 융합 교육을 제공한다.

지난해부터는 TTS 기반 AI휴먼을 활용한 강의 콘텐츠를 제작하고 있다. 교수 8명의 외모, 말투, 행동을 학습한 AI휴먼이 자연스러운 목소리와 표정으로 강의한다. 자체적으로 개발한 AI챗봇과 학습튜터는 학습 격차를 해소하고 글로벌 학습환경을 지원하는 에듀테크 솔루션으로 활용된다.

사회적 트렌드에 맞춘 학제 개편...풍성한 장학 혜택

서울사이버대는 사회적 수요에 맞춰 학제를 개편했다. 문화예술대학과 음악대학을 예술대학으로 통합했으며 반려동물산업학과, 스포츠지도학과, 응용수학·통계학과를 신설했다. 드론·로봇공학과, 문예창작학과, AI커머스학과, 국방AI학과 등은 확대 개편했다.

산업체위탁생전형은 전형료 면제 및 장학 혜택을 제공하며 군위탁생전형은 재학기간 내 일반학기 수업료 50%의 장학 혜택을 부여한다. 이외에도 일반전형, 학사편입전형 등 전형에 따라 다양한 장학금을 지원하며 소득수준에 따른 국가장학금 수혜도 가능하다.

신입학은 고졸 학력 이상이면 누구나 가능하며 편입학은 학년별 학력자격만 충족하면 된다. 자세한 내용은 입학지원센터 홈페이지에서 확인하거나 전화 문의를 통해 안내받을 수 있다.

이은주 총장은 "AI 선도대학, 대한민국 온라인 교육의 선두 주자 서울사이버대학교는 학업에 뜻을 품은 모든 이들의 입학을 기다리고 있다"며 "입학하시는 분들 모두가 최고의 교수진과 교육 커리큘럼을 통해 최상의 교육을 누리실 것이라 자신한다"고 말했다.

한편 서울사이버대 일반대학원도 오는 17일까지 2026년 후기 석·박사과정 신입생을 모집한다. 모집 분야는 △사회복지학과 △AI융합기술학과 △음악학과 △뷰티산업학과 등이다.