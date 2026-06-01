고흥군, 초여름 관광 연계 '고향사랑기부제 참여 이벤트' 추진

'초여름 바람 따라, 고흥애(愛) 나눔 여행' 홍보 포스터./사진제공=고흥군

전남 고흥군이 여름 관광객 증가 시기를 맞아 고향사랑기부제 참여 확대와 현장 홍보 강화를 위해 오는 30일까지 '초여름 바람 따라, 고흥애(愛) 나눔 여행' 이벤트를 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 주요 관광지 방문객 증가 시기에 맞춰 관광객 대상 현장 홍보를 강화하고, 고향사랑기부제 참여 분위기 확산과 관계인구 확대를 위해 마련됐다.

이벤트 기간에 고흥군에 10만원 이상 기부한 기부자 중 문자 수신에 동의한 참여자는 자동 응모되며, 무작위 추첨을 통해 총 300명에게 다이소 모바일 쿠폰 1만원권을 제공한다.

고흥군은 이번 이벤트를 통해 세액공제와 답례품, 경품 혜택을 함께 누릴 수 있도록 참여형 홍보를 강화할 계획이다. 또한 주요 관광지와 리조트 등 관광객 유동이 많은 장소를 중심으로 현장 홍보를 확대하고, 사회관계망서비스(SNS)·누리집·민간 플랫폼 등을 활용한 온라인 홍보도 병행 추진한다.

이와 함께 6월 호국보훈의 달을 맞아 독립운동가 서민호 선생 선양사업 등 지정기부사업 홍보도 함께 추진해 단순 기부를 넘어 의미 있는 나눔문화 확산에도 힘쓸 예정이다.

고흥군 관계자는 "초여름 관광객과 방문객들에게 고향사랑기부제의 다양한 혜택과 고흥의 매력을 함께 알릴 계획이다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.