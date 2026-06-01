한국공학대 GTEP사업단, 中 하얼빈 미용박람회 참가...K뷰티 수출 지원

'중국 하얼비 미용박람회 2026'에서 휴포레 부스를 운영한 한국공학대 GTEP사업단 소속 학생들./사진제공=한국공학대

한국공학대학교 지역특화청년무역전문가양성사업단(이하 GTEP사업단)이 지난달 25~27일 중국 하얼빈에서 열린 '미용박람회 2026'에 참가해 협업 기업의 해외시장 개척을 도왔다고 1일 밝혔다.

'중국 하얼빈 미용박람회 2026'은 중국 동북지역과 러시아 시장을 연결하는 대규모 B2B 뷰티 산업 전시회다. △화장품 △미용기기 △헤어 △네일 등 최신 뷰티 산업 트렌드를 확인할 수 있다.

GTEP사업단 소속 학생 2명은 산학협력 기업인 '휴포레'와 함께 박람회에 참가했다. 이들은 현지 시장조사부터 제품 홍보, 바이어 응대 및 상담 지원 등 다양한 실무를 경험했다.

학생들은 전시회 기간 현지 바이어들과 100건 이상의 상담을 진행했다. 참여 기업의 제품을 홍보하고, 향후 수출 확대를 위한 기반 마련에 기여했다. 또 시장조사를 통해 중국 뷰티 시장의 소비 트렌드와 경쟁 현황을 분석했다.

나수균 경영학전공 학생(3학년)은 "다양한 국가의 바이어들에게 제품을 직접 소개하고 시연하는 과정에서 실무 역량을 키울 수 있었다"며 "현지 바이어, 업계 관계자들과의 네트워킹을 통해 해외시장 진출 가능성을 직접 체감할 수 있었던 뜻깊은 경험이었다"고 소감을 전했다.

한편 GTEP사업은 산업통상자원부가 주관하고 한국무역협회가 운영하는 청년 무역전문가 양성 사업이다. 학생들의 글로벌 비즈니스 역량 강화와 지역 중소기업의 해외 마케팅을 지원한다. 한국공학대는 2015년부터 GTEP사업단을 운영하고 있다.