글자크기

한국공학대 GTEP사업단, 中 하얼빈 미용박람회 참가...K뷰티 수출 지원

 >  사회정책

한국공학대 GTEP사업단, 中 하얼빈 미용박람회 참가...K뷰티 수출 지원

권태혁 기자
2026.06.01 13:59

학생 2명 파견...시장조사·제품 홍보·바이어 상담 등 실무 수행

'중국 하얼비 미용박람회 2026'에서 휴포레 부스를 운영한 한국공학대 GTEP사업단 소속 학생들./사진제공=한국공학대
'중국 하얼비 미용박람회 2026'에서 휴포레 부스를 운영한 한국공학대 GTEP사업단 소속 학생들./사진제공=한국공학대

한국공학대학교 지역특화청년무역전문가양성사업단(이하 GTEP사업단)이 지난달 25~27일 중국 하얼빈에서 열린 '미용박람회 2026'에 참가해 협업 기업의 해외시장 개척을 도왔다고 1일 밝혔다.

'중국 하얼빈 미용박람회 2026'은 중국 동북지역과 러시아 시장을 연결하는 대규모 B2B 뷰티 산업 전시회다. △화장품 △미용기기 △헤어 △네일 등 최신 뷰티 산업 트렌드를 확인할 수 있다.

GTEP사업단 소속 학생 2명은 산학협력 기업인 '휴포레'와 함께 박람회에 참가했다. 이들은 현지 시장조사부터 제품 홍보, 바이어 응대 및 상담 지원 등 다양한 실무를 경험했다.

학생들은 전시회 기간 현지 바이어들과 100건 이상의 상담을 진행했다. 참여 기업의 제품을 홍보하고, 향후 수출 확대를 위한 기반 마련에 기여했다. 또 시장조사를 통해 중국 뷰티 시장의 소비 트렌드와 경쟁 현황을 분석했다.

나수균 경영학전공 학생(3학년)은 "다양한 국가의 바이어들에게 제품을 직접 소개하고 시연하는 과정에서 실무 역량을 키울 수 있었다"며 "현지 바이어, 업계 관계자들과의 네트워킹을 통해 해외시장 진출 가능성을 직접 체감할 수 있었던 뜻깊은 경험이었다"고 소감을 전했다.

한편 GTEP사업은 산업통상자원부가 주관하고 한국무역협회가 운영하는 청년 무역전문가 양성 사업이다. 학생들의 글로벌 비즈니스 역량 강화와 지역 중소기업의 해외 마케팅을 지원한다. 한국공학대는 2015년부터 GTEP사업단을 운영하고 있다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

기자 프로필 이미지

권태혁 기자

안녕하세요. 정책사회부 권태혁 기자입니다.

공유