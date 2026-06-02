인천시, 노후계획도시정비 선도지구 …'21개 구역 신청'

인천시노후계획도시 사업지구 현황./사진제공=인천시

인천시는 구월·연수 등 노후계획도시 5개 지구를 대상으로 한 노후계획도시정비 선도지구 선정 공모 결과 특별정비예정구역 39개 구역 중 21개 구역 총 4만6100호가 신청서를 제출했다고 2일 밝혔다.

지구별로는 △구월지구 2개 구역 중 2개 구역 △연수·선학지구 18개 구역 중 12개 구역 △만수1·2·3지구 6개 구역 중 1개 구역 △갈산·부평·부개지구 8개 구역 중 5개 구역 △계산지구 5개 구역 중 1개 구역이며 평균 동의율은 76% 수준이다.

선도지구 선정 규모는 △구월지구 2700호 △연수·선학지구 4200호(최대 6300호) △만수1·2·3지구 1100호(최대 1600호) △갈산·부평·부개지구 1600호(최대 2400호) △계산지구 1700호(최대 2500호)이다.

시는 내부 심사·평가와 국토교통부 협의를 거쳐 오는 8월 선도지구 선정 결과를 발표한다. 또 선도지구로 선정된 구역에 대해서는 정비사업 전반에 대한 정보를 주민들과 공유하고 특별정비계획 결정 등 후속 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 행정적 지원을 강화한다.

유광조 도시균형국장은 "외부전문가로 구성된 평가위원회를 통해 투명하게 선도지구를 선정하는 등 노후계획도시정비의 마중물이 될 선도지구 사업이 성공적으로 추진되도록 할 것"이라고 말했다.