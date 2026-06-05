미래식품산업 첨단 솔루션…'서울푸드 2026' 킨텍스서 열린다

서울푸드 2026 포스터. /사진제공=킨텍스

킨텍스는 국내 최대 식품산업 전문 전시회 '서울푸드 2026'(SEOUL FOOD 2026)이 오는 9일부터 12일까지 4일간 킨텍스 1·2전시장에서 열린다고 5일 밝혔다.

올해 44회를 맞이하는 서울푸드 2026은 식품 산업 전반의 혁신 기술과 솔루션이 한자리에 모인다. 국내는 물론 아시아의 대표적 식품 전문 전시회다. 코트라, 킨텍스, 인포마마켓이 공동 주최하며 우수한 식품기업 및 바이어가 글로벌 식품산업 동향을 파악할 수 있는 핵심 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡았다.

올해는 기존 '기기관'을 '푸드테크관'으로 리브랜딩해 △식품 제조 △식품 포장 △콜드체인 & 물류 △식품품질 & 안전관리 △조리 및 외식 △식품IT & 데이터 등으로 재편했다.

이를 통해 단순 기기 전시를 넘어 △공정 자동화 △스마트 제조 △데이터 기반 품질관리 등 식품 산업의 미래를 이끌 첨단 솔루션들이 소개된다.

이와 함께 푸드테크 분야 협의체인 '월드푸드테크협의회' 소속 40여개 기업이 참여해 시상식과 전시, 컨퍼런스를 결합한 '월드푸드테크2026 컨펙스'(World FoodTech 2026 ConfEx)를 별도로 개최할 예정이다.

또 참가 기업 간 사전 매칭을 통한 '인터셀러 비즈니스 상담회'는 현장 접수를 통해 일반 참관객도 바이어 자격으로 즉시 참여할 수 있게 개방해 구매 및 기술 수요 상담, 파트너십 구축 등의 비즈니스 활동을 한층 강화할 전망이다.

이민우 대표이사는 "국내외 유망 식품기업들이 혁신적인 기술을 교류하며 글로벌 식품시장 트렌드를 선도하도록 현장 지원에 노력을 다하겠다"라고 말했다.