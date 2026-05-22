李도 꼬집은 '철근 누락'… 鄭 "생명담보 은폐" 吳 "공개 토론하자"

이재명 대통령이 GTX(수도권광역급행철도)-A 삼성역 구간 철근누락 사태에 대해 엄정한 실태파악을 지시했다. 철근누락이 서울시장선거전에서 초반이슈로 부상한 가운데 오세훈 국민의힘 후보는 정원오 더불어민주당 후보에게 관련 공개토론을 요구했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 서울 강남구 GTX-A 삼성역 지하 5층 공사현장을 찾아 철근누락 상태를 살펴보고 있다. /사진=뉴스1

강유정 청와대 수석대변인은 21일 브리핑에서 "이 대통령이 사태에 대해 관계부처에 엄정한 실태파악과 철저한 안전점검을 지시했다"고 전했다. 이어 "우기가 다가오는 시점에서 대형 안전사고를 방지하자는 차원"이라고 설명했다.

이날 공식 선거운동 일정이 시작된 가운데 철근누락은 서울시장선거 초반 최대이슈로 떠올랐다. 이와 관련해 현대건설이 지난해 10월 철근누락 사실을 인지하고 서울시에 보고한 것으로 전해졌다. 현직 시장이던 오 후보의 책임론이 공방의 핵심이다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장을 찾아 배추를 운반하고 있다. /사진=뉴시스

두 후보는 이날도 말폭탄을 주고받았다. 정 후보는 "지하 5층에까지 균열이 생겼다는 소식에 충격받았다"고 했다. 정 후보 측 박경미 대변인은 "시민의 생명을 담보로 '덮고 가자'는 은폐 카르텔이 작동하고 있다"며 "은폐하려 한 오 후보의 양심균열이 가장 큰 문제"라고 했다.

오 후보는 "공사를 중지시키겠다는 정 후보의 말은 서울을 중지시키겠다는 협박"이라며 "서울시는 철근누락을 보고받은 후 객관적 검토를 통해 공사진행 여부를 판단했고 공사와 안전성 보강조치를 병행해도 문제없다는 판단을 내렸다"고 해명했다.

철근 전선은 당대당으로 확장하는 모습이다. 민주당은 이날 철근누락 논란진상을 규명하기 위한 TF(태스크포스)를 구성했다. 천준호 원내운영수석이 단장을 맡는다. 서울 지역구, 국토교통위원회 소속 의원들이 대거 위원으로 임명됐다. 이슈를 키워가겠다는 것이다.

반면 국민의힘은 이 대통령의 조사지시를 두고 "선거개입이 시작됐다"며 맞섰다. 김재섭 의원은 "이 대통령은 노골적인 선거개입을 하고 있다"며 "중단해야 할 것은 공사가 아니라 대통령의 관권선거"라고 했다. 배현진 의원도 "주폭 등 수준 낮은 논란만 계속되자 보다 못한 대통령이 서울시장선거 개입을 천명했다"고 지적했다.

오 후보는 토론에 응하지 않는 정 후보에게 사태 관련 일대일 토론을 제안하며 압박했다. 오 후보는 "이 대통령이 관권선거를 시작했으니 정 후보도 숨지 말고 토론에 응하라"며 "서울시장이 되려면 엄마 아빠 뒤에 숨는 아이 같은 모습으로는 안된다"고 했다. 정 후보는 이에 대해 "안전문제는 관심과 문제에 대한 대응, 노력과 실천이 필요한 것이지 토론이 안전을 가져오느냐"고 반박했다.