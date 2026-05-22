與 철근누락TF "오세훈, 여전히 모르쇠 책임 회피…적반하장"

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 서울 삼성역 GTX 철근 누락 은폐 의혹 진상규명 TF 1차 회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

여당이 서울 삼성역 수도권광역도시철도(GTX) A노선 플랫폼 건설 현장에서 대규모 철근 누락 시공이 발견된 것을 두고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 맹공했다.

한정애 더불어민주당 정책위원회 의장은 22일 서울 여의도 국회 본관에서 열린 '민주당 삼성역 GTX 철근 누락 은폐 의혹 진상규명 태스크포스(TF)' 1차 회의에서 "국민의 생명과 안전이 달린 매우 중차대한 문제임에도 오 후보는 여전히 모르쇠로 일관한다"며 "철근누락이라는 중요 사안을 수백페이지 보고서에 한두줄 섞어 사실상 숨기다시피 했다"고 비판했다.

한 정책위의장은 "국토교통부나 국가철도공단에 언급조차 안 했다고 하더라. 명백한 은폐가 아닐 수 없다"며 "현장에서 크고 작은 균열 수백여건이 발견됐다고 하는데 오 후보는 이런 상황도 책임을 회피하고 있다. 도리어 국토부 장관의 교체를 요구하고 오 시장 캠프에서는 해당 보도를 한 기자를 고발하는 등 적반하장으로 나오고 있다"고 직격했다.

천준호 TF 단장은 "서울시는 문제를 인지한 상태에서 국토부·철도공단 등과 최소 15차례 대면 회의를 했는데 이 문제를 한 번도 언급하지 않았다는 것은 반년이나 보고를 지연시킨 것"이라며 "그사이 공사는 지하 4층에서 3층까지 계속됐다. 정상적인 공사였다면 즉시 공사를 중단하고 관계 기관이 함께 문제를 검토했어야 한다"고 했다.

TF는 진상 규명을 위해 향후 △철근 누락 은폐 의혹 △보강 방안 검증되지 않은 상태서 공사 지속한 의혹 △보고 지연 회피 의혹 △오세훈 후보(서울시장)의 인지 시점 △보고 목적이 '오세훈 구하기'(서울시장 선거를 앞두고 오 후보의 직무정지 이후 대면보고)가 아닌지 등 5가지 쟁점 사안을 집중 살펴보겠다고 예고했다.