이재명 대통령 지지율 3%p 오른 64%...민주 45%·국힘 22%

(서울=뉴스1) 김지영 디자이너 = 한국갤럽이 지난 19~21일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 실시해 22일 공개한 대통령 직무 수행 평가 결과에 따르면 이 대통령에 대한 긍정 평가는 64%로 전주 대비 3%포인트(p) 상승했다. 부정 평가는 28%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P다. 응답률은 12.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조. Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김지영 디자이너

이재명 대통령의 국정 지지율이 64%라는 여론조사 결과가 22일 나왔다.

한국갤럽이 지난 19~21일 전국 만18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 64%로 집계됐다. 직전 조사보다 3%p 상승했다. 부정 평가는 28%로 일주일 전 조사와 같았다. 의견 유보는 8%였다.

긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 24%로 가장 많았다. 이어 '외교'(12%), '직무 능력·유능함'(7%), '서민 정책·복지'·'소통'(각각 6%), '전반적으로 잘한다'·'주가 상승'(각각 5%) 등이었다. 부정 평가 이유로는 '과도한 복지·민생지원금'(13%), '경제·민생·고환율'(11%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(10%) 등 순으로 집계됐다.

6·3 지방선거에서 '여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 46%, '야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 33%로 나타났다. 중도층은 야당(32%)보다 여당(45%) 쪽으로 기울었다.

정당 지지도는 더불어민주당 45%, 국민의힘 22%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당·이외 정당/단체 각각 1% 순이었다. 직전 조사 대비 민주당 지지율은 같고 국민의힘은 1%p 하락했다.

이번 조사는 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 12.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.