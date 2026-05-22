홍준표 "보수세력, 국가폭력 역사적 과오 덮으려 해선 안돼"

(인천공항=뉴스1) 권현진 기자 = 국민의힘 대선 경선에서 탈락한 뒤 정계 은퇴를 선언하고 하와이로 떠났던 홍준표 전 대구시장이 17일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 2025.6.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(인천공항=뉴스1) 권현진 기자

홍준표 전 대구시장이 보수 진영 일각의 5.18 광주 민주화 운동 폄훼 논란과 관련해 유감스럽다고 밝혔다.

홍 전 시장은 22일 SNS에 "1980년 5월18일 직후 나는 전북 부안군 행안면에 있는 3대대에서 군복무를 하고 있었다"며 "모두 쉬쉬하는 와중에 들은 광주 참상은 믿기 어려울 정도로 참혹했다"고 했다.

이어 "북한군 개입설이 그때도 있긴 했으나 그건 국가폭력을 정당화하기 위한 술책이 아닌가 하는 의구심이 들기도 했다"며 "그후 1991년 3월 광주지검으로 발령 받아 북구 우산동에 살면서 그 이듬해까지 5월의 광주를 온몸으로 체험했다"고 썼다.

홍 전 시장은 "한때 나도 5.18 민주화 운동에 대해 오해를 한적도 있었지만 그때의 국가폭력은 두번 다시 일어나서는 안될 참상"이라며 "똑같은 이유로 제주 4.3사건도 마찬가지"라고 강조했다.

홍 전 시장은 "아무리 이땅의 보수세력이 나라를 건국하고 조국 근대화를 하고 YS를 통해 민주화를 완성했다고 해도 그 과정에서 저지른 역사적 과오까지 덮으려고 해선 안된다"며 "최근 일어난 일련의 사태들은 참으로 유감스럽다"고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 충북도당은 5·18 민주화운동을 희화화한 스타벅스 '탱크데이' 이벤트에 동조하는 글을 올렸다가 논란이 되자 이를 삭제하고 사과문을 올렸다.