김부겸, '스벅 사태'에 "정용진 사과했으니 이쯤에서 그쳐야"

(대구=뉴스1) 공정식 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 26일 오전 대구 달서구 상인네거리에서 출근길 시민들을 향해 인사하고 있다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대구=뉴스1) 공정식 기자

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 '스타벅스 사태'와 관련한 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 대해 "이제 이 정도 선에서 그쳤으면 한다"고 정부와 당 지도부를 향해 요청했다.

김 후보는 26일 SNS(소셜미디어)에 "정용진 회장이 '스타벅스 논란'에 대해 사과했다. 본인의 책임을 분명히 했다"며 이같이 말했다.

김 후보는 "정 회장이 이번 사태 장본인으로 지목된 까닭은 기업인의 본분을 벗어나 정치적 메시지를 남발했던 자신의 과거 이력 때문"이라며 "그렇다고 정부나 정치권이 특정 기업을 공개적으로 압박하거나 소비 자체를 비난하는 분위기로 흐르면 안 된다"고 주장했다.

그는 "5·18 민주화운동이 우리 안에 살아 숨 쉬는 시민 정신임을 확인했다"며 "정 회장이 사과했으니 정부 여당도 이제 국민을 믿고 지켜봐 주시길 정중히 요청드린다"고 말했다.

정 회장은 이날 기자회견을 통해 "(모든 논란은) 제 잘못이다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다"며 "부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 대국민 사과했다.

정청래 민주당 대표는 SNS에 "정 회장의 뒤늦은 사과를 보며 씁쓸하다. 그동안의 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기성 가식적 사과라는 의심을 지울 수가 없다"며 "진정한 사과는 책임과 실천이다. 상처받은 분들께는 턱없이 부족하니 더 노력해야 한다"고 비판했다.

이어 추가 게시글을 통해 "정 회장은 5·18 영령들에 더 머리 숙여 사죄하고 정 회장의 사과에 분노하는 민심에 더욱 진정성 있고 책임 있는 조치를 취해야 한다"며 "맨입 사과로 끝낼 일이 아님을 명심하라"고 경고했다.

김 후보가 당 지도부와 결이 다른 메시지를 낸 것은 '스벅 사태'에 대한 강경 발언이 보수 텃밭인 대구 표심에 미칠 영향을 감안한 것으로 분석된다.