유의동 "황교안, 단일화 결단 내려달라…분열은 김용남·조국 도울 뿐"

(서울=뉴스1) 최지환 기자 = 경기도 평택을 국회의원 재선거에 출마한 유의동 국민의힘 후보가 25일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사에서 김용남 더불어민주당 후보 의혹 관련 긴급 기자회견을 열고 있다. 2026.5.25/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 최지환 기자

유의동 국민의힘 평택을 국회의원 후보가 황교안 후보를 향해 "보수의 힘을 하나로 합쳐야 한다"며 후보 단일화를 거듭 호소했다.

유 후보는 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 "흩어진 보수의 목소리를 하나로 모으는 데 마지막까지 제 모든 힘을 쏟겠다"며 이같이 밝혔다.

유 후보는 "지금 평택에는 정치 역사상 최악의 후보들이 난립하고 있다"며 "구둣발로 부하직원의 정강이를 걷어차고, 고리 사채업체 차명으로 운영한 의혹이 있는 후보도 있고, 자기 자식 좋은 대학 보내겠다고 남의 자식 피눈물 흘리게 한 입시비리범 후보도 있다"고 주장했다.

이어 "하지만 정치권에서 퇴출되어야 마땅한 후보들을 상대로도 우리는 압도적 우세를 점하지 못하고 있다"며 "무엇보다 제가 부족한 탓이다. 더 간절하게 다가가지 못했고, 더 절박하게 호소하지 못했다. 정말 송구하다"고 했다.

유 후보는 "이런 함량미달의 후보들을 상대로도 치고 나가지 못하는 또 하나의 이유는 우리 보수의 목소리가 흩어지고 갈라져 있기 때문"이라며 "선거가 막바지로 치달으면서 보수를 사랑하는 많은 지역주민들께서는 '하나로 힘을 합쳐라'는 말씀을 거듭 전해주셨다"고 밝혔다.

유 후보는 황 후보와 직접 만난 사실도 공개했다. 유 후보는 "주민들의 강력한 요구와 열망을 받들겠다는 마음으로 며칠 전 황교안 후보를 직접 만났다"며 "황 후보님께 보수의 힘을 하나로 합쳐야 한다는 지역주민들의 간절한 요구를 전하고 보수를 지키는 결단을 내려주시길 간곡히 호소드렸다"고 했다.

다만 "아쉽게도 그 자리에서 바로 답을 듣지는 못했다"며 "그러나 한 번의 만남으로 모든 것이 성사될 것이라 생각하지 않는다. 마지막 순간까지 보수의 승리를 위한 결단을 이끌어 낼 수 있도록 제 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

유 후보는 황 후보를 향해 "우리가 하나로 힘을 모으지 못하면 파렴치한 범죄에 연루된 의혹이 있는 후보들이 당선될 것"이라며 "그들에게 면죄부를 주는 일만큼은 막아야 하지 않겠느냐"고 했다.

이어 "황 후보님의 말씀처럼 사노맹 연루 혐의를 부정하는 후보에게 평택을 넘기시겠습니까"라며 "저들은 평택을 발판 삼아 다시 문재인 정부를 소환할 것이다. 저들에게 '문어게인'의 빌미를 주시겠느냐"고 했다.

유 후보는 야권 후보 간 연대 가능성을 거론하며 보수 단일화 필요성을 강조했다. 유 후보는 "'이재명은 무기징역감'이라던 사람이 민주당 후보"라며 "그런 민주당 후보와 단일화하겠다는 조국당 후보도 있다"고 했다.

그러면서 "남극과 북극만큼 떨어진 저들도 야합하는데 왜 우리는 서로 갈라져 있느냐"며 "분열된 한 표는 도덕성도 이념도 최악인 김용남과 조국을 도울 뿐"이라고 주장했다.

유 후보는 "제1야당의 후보, 평택의 아들, 저 유의동으로 뜻을 모으면 저들을 꺾을 수 있다"며 "우리가 분열하면 정청래와 추미애가 웃는다. 우리가 쪼개지면 김어준과 문재인(전 대통령)이 웃는다"고 했다.

유 후보는 "평택을 선거는 단순한 한 지역의 선거가 아니다. 대한민국 정치의 역사를 바꿀 중대한 분수령"이라며 "이제는 하나가 되어야 한다. 작은 차이는 내려놓고 서로 어깨를 맞대어야 한다"고 밝혔다.

이어 "민주당의 독주를 막을 마지막 기회"라며 "더 간절하게, 더 절박하게, 더 처절하게 뛰겠다. 흩어진 보수의 목소리를 하나로 모으는 데 마지막까지 제 모든 힘을 쏟겠다"고 했다.