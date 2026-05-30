오세훈 "李 대통령 '초법적 무의식' 드러내…분노하는 유권자 많다"

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 부인 송현옥씨가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 용산구 한남동주민센터에 마련된 사전투표소에서 한 표를 행사하고 있다. (공동취재) 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 이재명 대통령의 사전투표 관련 논란에 대해 "'나는 대통령이니까 법 위에 있다, 일반적인 국민과 다르다'는 초법적인 무의식이 드러난 것"이라고 밝혔다.

오 후보는 30일 오전 서울 강서구 가양장터 순회를 앞두고 기자들과 만나 "일반 국민들 입장에서는 쉽게 납득하기 어려운 비상식적인 행동이 있었다. 사람의 행동은 무의식이 지배한다"며 이같이 말했다.

오 후보는 이어 "그런 의미에서 선거가 끝나고 나면 공소취소(조작기소) 특검을 바로 법을 밀어붙여서 가동하겠다는 대국민 선전포고를 한 것"이라며 "이런 모습을 국민 여러분들이 유심히 지켜보고 계시리라 생각한다"고 했다.

앞서 이 대통령은 전날 낮 사전투표를 하던 중 투표지를 들고 기표소를 나와 선거사무원에게 기표 방식을 문의한 뒤 다시 들어가 투표를 마쳤다. 국민의힘은 이를 두고 비밀투표 원칙을 훼손했다며 공직선거법 위반 여부 조사와 해당 표의 무효 처리를 요구했다.

오 후보는 역대 지방선거 중 최고치를 기록하고 있는 사전투표율을 두고는 "이 정권의 실정에 분노하는 유권자들이 많다는 의미"라고 말했다.

그는 "매매가와 전·월세가 '트리플 강세'라고 표현하는 것도 무색할 정도로 서민들이 굉장히 어려움을 겪고 있다"며 "이런 상황에서 주택 정책 실패에 사과 한마디 없는 것이 유권자들의 분노를 자극하고 있다"고 했다.

그러면서 "자질이 의심되는 후보를 더불어민주당이 서울시장 후보로 낸 데 대한 실망도 이런 투표율로 나타나고 있다"고 했다.

경쟁 상대인 정원오 민주당 후보를 향해서는 "오로지 안전만을 외치고 있다"며 "그것은 지금 말씀드린 다방면에 고루고루 갖춰야 될 식견에 대해서 자신 없음을 본인이 웅변하고 있는 것"이라고 했다.