장동혁 "우상호 '서울 홍제동'으로 보내자…강릉은 김진태가 지켜"

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 29일 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 이재명 대통령이 사전투표를 하던 중 기표소를 나와 무효표 여부를 확인하고 다시 들어간 것과 관련해 기자회견을 열고 발언하고 있다. 2026.05.29. [email protected] /사진=정병혁

장동혁 국민의힘 대표가 김진태 강원도지사 후보 지원 유세에서 "서울 홍제동으로 우상호(더불어민주당 강원지사 후보)를 다시 보내달라"며 지지를 호소했다.

장 대표는 30일 강원 춘천 공지천 사거리 유세에서 "강릉 홍제동은 김진태가 지킨다"며 이같이 말했다.

이어 "광덕터널이 어디에 있는지, 어디로 가는지도 모르는 그런 도지사 후보, 정자리에 관광단지 만든다고 하면서 정작 정자리가 어디에 있는지 모르는 그런 후보를 도지사로 뽑아주시겠나"라고 했다.

그는 앞서 박근혜 전 대통령이 강원 원주에서 김 후보 지원 유세에 참여했던 것을 언급하면서 "보수를 지킬 보수의 전사 김진태를 인증해 주신 것"이라고 말했다.

그러면서 "강원도는 보수를 지켜왔다. 그런데 주적이 누군지 그 말 한마디를 제대로 못 하는 사람들에게 강원도를 맡겨서야 되겠나"라고 했다.

장 대표는 이재명 대통령의 투표지 노출 논란과 관련해 "대통령이 대놓고 방송 카메라 앞에서 선거운동을 한 것"이라며 "선거 중립 위반 이건 명백한 탄핵 사유"라고 말했다.

또한 "이것보다 더 확실한 선거운동이 어디 있나. 제가 만약에 그런 걸 했으면 어제 당장 체포했을 것"이라며 "그래 놓고 청와대는 아무 잘못이 없다고 한다. 이게 무슨 귀신 씻나락 까먹는 소리인가"라고 했다.

국민의힘은 중앙선거대책위원회는 이날 오후 3시 서울경찰청에 이 대통령을 공직선거법상 투표 비밀침해 혐의로, 중앙선거관리위원회 관계자를 공직선거법 위반, 직무유기 혐의로 고발할 계획이다.

장 대표는 거리 유세 전 김 후보와 함께 춘천역을 방문해 동서고속철 공사 현장을 둘러보기도 했다.

장 대표는 현장 방문을 마친 뒤 기자들과 만나 "30년 넘게 강원도민들께서 숙원사업으로 추진해왔던 이 사업이 제대로 마무리되려면 김 후보가 꼭 다시 재선이 돼서 이 사업을 마무리해야 할 것"이라고 말했다.