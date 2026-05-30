안규백 "北, 적대적 국가론 고착화…동맹과 자주국방 노력 병행할 것"

(창원=뉴스1) 허경 기자 = 안규백 국방부 장관이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 핵추진잠수함 기본계획을 발표하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(창원=뉴스1) 허경 기자

안규백 국방부 장관이 "북한은 '적대적 두 국가론'을 고착화하며 대한민국을 적대국으로 규정하는 등 한반도 긴장을 고조시키고 핵·미사일 능력을 지속 고도화하고 있다"고 밝혔다.

안 장관은 30일 싱가포르 샹그릴라호텔에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 본회의에서 "변화하는 국제정세와 전쟁 패러다임 변화 속에서 심화되는 안보위협을 매우 가까이에서 체감하고 있다"며 "한국은 동맹과 자주국방의 강화 노력을 병행해 나갈 것"이라고 말했다.

안 장관은 남중국해 갈등과 우크라이나 전쟁·호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 정세를 거론하며 "이러한 안보 불안 속에서 연대와 공존을 강조하던 국제사회는 이제 자국 우선주의를 새로운 흐름으로 받아들이고 있다"고 했다. 이어 "최근 전쟁에선 사이버전·전자전이 보편화돼 전장의 지리적 경계가 축소되는 한편, 우주와 사이버 영역으로 확장되면서 다영역전의 필요성 또한 증대하고 있다"고 했다.

안 장관은 또 "북한은 우크라이나 전쟁을 지원하고 러시아 군사기술을 이전받아 재래식 전력을 현대화하면서 한반도 안보환경에 새로운 위협으로 부상하고 있다"며 "유럽의 전장이 북한 전력 증강에 기여하고 북한의 핵·미사일 능력 고도화는 인태 지역 전체의 안보 불안을 유발하고 있다"고 했다.

그러면서 "이처럼 한반도와 국제 안보 상황이 상호 밀접하게 연계되는 구조가 만들어지면서 한반도 정세는 명실상부 글로벌 안보의 주요 변수로 작용하고 있다"며 "국제 안보환경의 불확실성이 심화되고 전장의 양상이 근본적으로 변화하고 있는 오늘날, 우리는 더 이상 과거와 동일한 방법으로는 평화와 안정을 담보할 수 없다"고 했다.

안 장관은 현재 직면한 안보 도전에 대응하기 위한 전략과 관련해 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세를 유지하는 가운데 대한민국 주도의 한반도 방위를 위한 독자적 역량 강화를 적극 추진하고 있다"며 "북한 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 한국형 3축체계를 더욱 고도화하고 미국과의 확장억제 협력도 심화·발전시켜 나가겠다"고 했다.

또 "새로운 전장 패러다임에 대응하기 위해 AI 기반 감지·타격 체계, 유·무인 복합전투체계, 대드론 방어체계를 중심으로 스마트 강군을 육성해 나갈 것"이라며 "대한민국은 이러한 첨단 기술 기반의 자강 노력을 통해 한반도 방위에서 보다 주도적 역할을 수행해 나갈 것"이라고 했다.

이어 "우리 군은 북한의 위협에 대응할 수 있는 강한 억제력을 유지하는 가운데 남북 간 대화를 통해 지속 가능한 평화공존 체제를 구축하는 '한반도 평화공존 정책'을 추진해 나갈 것"이라고 덧붙였다.