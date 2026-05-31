안철수 "민주주의는 투표로 완성…미래 위해 3일 투표장 가달라"

30일 6.3지방선거 사전투표에 참여한 안철수 국민의힘 의원. /사진=안철수 의원실.

'6.3 지방선거'에서 경기지역 사전투표율이 전국보다 낮게 나온 가운데, 안철수 국민의힘 의원(경기 분당갑)이 "투표장에 많이 나올수록 우리가 이길 가능성이 높아진다"며 지지자들에게 투표 참여를 독려했다.

안 의원은 31일 머니투데이 더300(the300)에 "민주주의는 투표로 완성된다. 6월3일 반드시 투표에 참여해 대한민국 미래를 위한 소중한 선택을 해주시길 부탁드린다"며 이같이 밝혔다.

중앙선거관리위원회에 따르면 경기 지역 사전투표율은 전날 오후6시 기준 20.96%로 전국 투표율 23.51%보다 낮게 집계됐다. 이에 안 의원은 투표율이 높을수록 보수 진영이 유리하다고 판단하고 투표 참여를 호소하고 있는 것이다.

앞서 안 의원은 전날 성남 야탑1동 행정복지센터에서 사전투표를 했다. 안 의원과 함께 방성환 도의원 후보(야탑·이매·삼평), 송경택 도의원 후보(서현·판교·백현·운중·대장) 등이 사전투표에 참여했다.

안 의원은 당시 사전투표를 마친 뒤 "많은 분께서 선관위의 부실한 관리에 대해 우려하고 계신 것을 잘 안다"며 "그 마음은 나라를 아끼는 절박함에서 나온 것이지만, 사전투표에도 적극 참여해주셔야 한다"고 했다.

또 "사전투표와 본투표 모두 대한민국을 지키고 우리 지역을 발전시키는 소중한 한 표"라며 "분당·판교 주민 여러분께서 투표로 지역의 미래를 밝혀주시길 간곡히 부탁드린다. 주변에 아직 투표하지 않은 가족·이웃·지인이 계시면 양손 꼭 잡고 투표장으로 보내달라"고 덧붙였다.