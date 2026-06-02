병무청, 부영그룹과 손잡고 '3대 복무' 병역명문가 우대

홍소영 병무청장(왼쪽에서 네 번째)이 2일 부영그룹(회장 이중근)과 병역명문가 우대 협약식 후 관계자와 기념촬영을 하고 있다. /사진제공=병무청.

병역명문가가 앞으로 부영그룹 레저시설을 이용할 때 할인 혜택을 받는다.

병무청은 2일 서울 중구 부영그룹본사에서 병역명문가 우대 업무 협약을 체결했다고 밝혔다. 병역명문가는 3대가 모두 현역 복무를 마친 집안을 말한다.

이번 협약에 따라 병역명문가는 부영그룹에서 운영하는 레저 시설 이용 시 숙박은 17~42%, 골프장 그린피는 7~54% 할인받을 수 있다. 할인율은 요일과 시즌에 따라 차등 적용된다.

이용료 할인 레저시설은 △제주부영호텔&리조트 △무주덕유산리조트 △태백 오투리조트 △제주부영컨트리클럽 △제주더클래식컨트리클럽 △순천부영컨트리클럽 등 총 6곳이다.

병무청은 그간 전국 242개 지방자치단체 조례 제정, 2000여 개 국공립 및 민간 기업과 협약을 체결해 이용료 감면 등 우대 혜택을 병역명문가에게 제공해 왔다. 이번 협약도 병역 의무를 성실히 이행한 병역명문가의 예우를 강화하고 병역 이행이 자랑스러운 사회 분위기를 조성하기 위해 맺어졌다.

홍소영 병무청장은 "병무청은 성실하게 병역을 이행한 사람들이 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 병역명문가의 예우 확대를 위해 노력하겠다"라고 밝혔다.