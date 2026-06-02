합참의장, 해병대 2사단·육군 수도군단 해·강안경계작전태세 점검

2일, 진영승 합참의장이 해병대 제2사단을 방문해 경계작전태세를 점검하고 있다 /사진제공=합참.

진영승 합참의장이 해병대 2사단 및 육군 수도군단을 방문해 해·강안경계작전태세를 점검했다.

진 의장은 2일 해병대 2사단 강안경계부대를 찾아 "수도서울로 향하는 관문으로서 강화된 감시 및 경계태세를 유지하여 적의 기습을 방지하고, 적 도발 시 무적해병답게 즉각 대응하여 완전작전으로 상황을 종결시킬 것"을 강조했다.

경계작전에 매진하고 있는 현장 장병에는 "여러분의 헌신이 대한민국의 소중한 일상을 지키고 있다는 것에 자부심을 가져줄 것"을 당부했다. 현장 지휘관에겐 "혹서기 장병들의 근무여건 및 안전보장을 위해 세심한 지휘관심을 가져줄 것"을 언급했다.

진 의장은 이어 수도군단 사령부를 방문해 녹음기 작전태세를 점검했다. 해·강안 경계작전 체계와 적 무인기 위협 대비 작전수행절차, 한강하구 중립수역 불법조업 대응 등 다양한 상황에 대비하여 확고한 작전태세를 유지할 것을 강조했다.

특히 "정부기관 및 민간단체 등 제 국가방위요소와의 효과적인 통합방위작전을 통해 지역안정을 유지하고, 적 도발 시 원칙과 기준에 입각해 단호하게 대응해 국민에게 신뢰받는 군이 되어 줄 것"을 당부했다.

이번 현장점검은 녹음기 해·강안 경계작전 태세를 점검하고, 경계작전에 전념하고 있는 장병들을 격려하기 위해 실시했다.