李대통령, 취임 1주년 기자회견…'대체불가 대한민국' 청사진 밝힌다

[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.01.21. [email protected] /사진=고범준

이재명 대통령이 '대체불가 대한민국'을 주제로 취임 1주년 기자회견을 개최한다. 세계가 주목하는 나라에서 세계가 필요로 하는 나라로 도약하겠다는 비전이 기자회견을 통해 드러날 것으로 예상된다.

청와대에 따르면 이 대통령은 오는 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 연다. 이 대통령은 기자회견 모두발언을 통해 지난 1년간 소회를 밝히고 2년차 국정 비전 및 4대 목표를 제시할 예정이다.

행사의 '키 비주얼'(대표 이미지)은 '빛, 길, 그리고 대한민국'을 주제로 구성된다. '빛'은 숱한 위기에도 국민이 지켜온 민주주의를 의미한다. '길'은 국가적 도전 앞에서 필요하다면 없는 길도 국민과 함께 만들어 가겠다는 의지를 담았다. '대한민국'은 우리나라의 도전이 전 세계의 표준과 모범이 되는 새로운 미래와 포부를 상징한다.

이번 기자회견에는 내·외신 기자 160여명이 참석할 예정이다. 기자들이 정해진 각본 없이 사회자와 이 대통령의 지목에 따라 자유롭게 질문하고 이 대통령이 답변하는 방식으로 진행된다.

이날 기자회견에는 대학생 2명이 참석해 청년 세대의 고민과 과제를 질문한다. 질문자는 이화여대 경제학과 재학 중인 정보현씨와 인하대 기계공학과의 선우영현씨다. 두 사람은 각각 올해 시사IN 대학 기자상과 지난해 한국언론진흥재단 대학 언론상을 수상했다.

이 대통령 취임 1주년 기자회견은 KTV와 유튜브 채널 '이재명 TV'를 통해 생중계된다.