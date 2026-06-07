與, '투표용지 사태' 국조요구서 8일 제출…"필요시 개헌도 염두"

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 오후 서울 여의도 국회에서 투표지 부족 현안 관련 긴급 기자간담회를 하고 있다. 2026.06.07. [email protected] /사진=김근수

더불어민주당이 6·3지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 오는 8일 국정조사 요구서를 제출하고 국민의힘과 협상에 나서겠다고 밝혔다.

한병도 민주당 원내대표는 7일 국회에서 기자간담회를 열고 "민주당은 즉각 국정조사에 돌입해 사태의 진상을 철저하게 규명하겠다"며 이같이 말했다.

한 원내대표는 "이번 사태는 'K-민주주의' 근간을 송두리째 흔드는 참담한 일"이라며 "곪을대로 곪은 환부를 도려내고 왜 이런 일이 발생했는지 선거관리위원회 내부 시스템, 구조적 허점은 없는지 진상을 밝히고 과감하게 개선해야 한다"고 강조했다.

이어 "내일 국정조사 요구서를 제출하고 국회의장께 신속한 본회의 개최를 요청하겠다. 국민의힘과도 국정조사 실시와 관련한 협상에 나서겠다"며 "국민의힘이 국정조사에 진심이라면 당 지도부가 선동할 것이 아니라 국회에서 마주앉아 국정조사와 제도개선에 나서는 것이 공당의 자세"라고 말했다. 민주당 국정조사 위원은 전반기 국회 행안위 간사를 지낸 윤건영 의원을 비롯, 이해식·김성회·모경종·임미애·양부남·이상식·이광희·채현일 의원 등 총 9명이다.

민주당은 국정조사와 별개로 원내 선거제도개혁TF를 설치하고 필요시 개헌 및 특검 가능성도 열어놓겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 "관련 법률 전면 재검토뿐만 아니라 선관위가 독립기관으로서 감시와 견제의 원리가 작동되고 있는지, 안 되면 개헌을 통해서라도 견제받을 수 있도록 검토하고 전면 재구성까지도 고민하고 있다"며 "국정조사를 통해 구조적 문제가 드러날 것이라 생각이 들고, 동시에 모든 가능한 방안을 모두 검토하고 특검도 필요하다면 염두에 두겠다"고 설명했다.

김한규 원내정책수석도 "선관위가 독자적인 기관이라고 해서 자정 작업만 기대하기는 어렵다는 게 이번에 확인됐다"며 "감사원법이나 법률 개정만으로 위헌 논란을 피할 수 없을 것 같아 필요하면 개헌까지 고민해야 하는 중차대한 상황으로 인식하고 있다"고 했다.

송파구에서 시위가 이어지고 있는 것에 대해서는 "현재 방문 계획은 없다"는 입장을 밝혔다.

김 원내정책수석은 "현장에서 정치인이 참여해 색채를 띄는 걸 원치 않기 때문에 여당이든 야당이든 정략적으로 사용하는 건 적절하지 않다"면서도 "언론과 SNS 등을 통해 현장 상황과 목소리를 상세하게 확인하고 있다"고 덧붙였다.