'취임 2년 청사진 속 부동산은?'…李 대통령, 오늘 1주년 기자회견

[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.01.21. [email protected] /사진=고범준

이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견을 열고 취임 2년차 국정운영 청사진을 제시한다. 지난 6·3 지방선거 변수로 꼽혔던 부동산에 대한 정책 방향과 이재명 정부 2기 내각 구성 등에 대해 어떤 입장을 밝힐지 주목된다.

이날 청와대에 따르면 이 대통령은 오전 10시부터 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 연다.

'대체불가 대한민국'이라는 슬로건 아래 진행되는 이번 기자회견은 약 100분간 진행될 예정으로 내외신 기자 160여명이 참석한다. 평소 대통령에게 질문할 기회가 많지 않은 대학언론 대학생 기자 2명도 초청돼 청년 세대 고민에 대해 이 대통령에게 질문할 예정이다.

이 대통령은 지난 1년간 소회를 밝히고 2년차 국정 비전 및 4대 목표를 제시할 예정이다. 또 이번 기자회견 행사의 '키 비주얼'(대표 이미지)은 '빛, 길, 그리고 대한민국'을 주제로 구성된다.

'빛'은 숱한 위기에도 국민이 지켜온 민주주의를 의미한다. '길'은 국가적 도전 앞에서 필요하다면 없는 길도 국민과 함께 만들어 가겠다는 의지를 담았다. '대한민국'은 우리나라의 도전이 전 세계의 표준과 모범이 되는 새로운 미래와 포부를 상징한다.

이번 회견이 지난 6·3 지방선거가 치러진 지 닷새 만에 열리는 만큼 서울시장 선거에 큰 영향을 끼쳤을 것으로 분석되는 정부의 부동산 정책과 향후 방향에 대해 이 대통령이 어떤 입장을 밝힐 지 주목된다.

또 이 대통령이 회견 하루 전인 지난 7일 김민석 국무총리 후임으로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 후보자로 지명한 만큼 인선의 배경에 대해 직접 밝히고 향후 2기 정부 구성, 청와대 참모진 구성에 대해서도 언급할 지 관심이 쏠린다.

이밖에 여당인 더불어민주당이 지선 이후 추진하기로 한 '조작기소 특검법'과 보완수사권 폐지 여부를 다룰 형사소송법 개정안 등 주요 법률 이슈도 관심사다.