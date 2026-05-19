김민종 '바둑이' 도박 모임?...MC몽 폭로에 "명백한 허위사실"

가수 겸 배우 김민종이 MC몽의 불법 도박 폭로는 허위사실이라고 반박하며 법적 대응에 나섰다. /사진=머니투데이 DB

가수 겸 배우 김민종이 MC몽(본명 신동현)의 불법 도박 폭로는 허위 사실이라고 반박하며 법적 대응에 나섰다.

김민종은 19일 입장문을 통해 "여러 이야기 속에 제 이름까지 거론되며 많은 분들께 걱정과 혼란을 드리게 된 점 마음 무겁게 생각한다"며 "저 역시 현재 상황을 매우 안타깝고 착잡하게 바라보고 있다"고 밝혔다.

그는 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다"며 "관련 내용에 대해 사실관계를 충분히 확인하고 정리한 뒤 필요한 부분에 대해서는 민·형사상 법적 책임을 물을 예정"이라고 했다.

그러면서 "무엇보다 오랜 시간 믿고 응원해주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하게 행동하겠다"고 덧붙였다.

이와 함께 김민종의 법률대리인 법무법인 오킴스도 공식 입장을 내고 "온라인상에서 이야기되고 있는 김민종 관련 내용들은 명백한 허위 사실"이라고 했다.

그러면서 "이번 사안은 사실관계에 대한 최소한의 확인이나 반론권 보장도 없이 악의적인 명예훼손 보도가 무차별적으로 확산하는 사안"이라며 "자극적이고 선정적인 허위사실 유포로 인해 김민종 개인과 가족, 오랜 시간 그를 믿고 응원해주신 분들이 겪고 있는 정신적 고통과 사회적 평판 훼손은 이미 회복하기 어려운 수준"이라고 지적했다.

법률대리인은 "김민종은 스스로의 당당함을 입증하기 위해 어떠한 타협도 없이 정면 돌파할 것임을 확고히 했다"며 "관련 내용에 대해 문제된 당사자가 주장한 내용을 구체적으로 확인한 뒤 필요한 부분에 대해 민·형사상 법적 책임을 묻고, 확인되지 않은 정황을 사실인 양 단정적으로 묘사해 인격권을 심각하게 침해한 매체에 대해 손해배상 청구 등 가능한 법적 조치를 취해나갈 것"이라고 주장했다.

법률대리인은 이어 "향후 추가적인 피해가 발생하지 않도록 추측성 보도와 루머 유포를 자제해주시기를 간곡히 요청드린다"고 덧붙였다.

앞서 MC몽은 전날 SNS(소셜미디어) 라이브 방송을 통해 연예계 '바둑이' 도박 모임이 존재한다고 주장하며 여러 연예인을 언급했다. 사실 여부가 확인되지 않은 상태에서 김민종의 이름도 거론됐다.