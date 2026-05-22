'가상자산 투자 사기' 태영호 장남, 검찰 송치…피해액 16억원

태영호 우크라이나 포로 북한군 자유송환 비대위원장이 7일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 우크라이나 포로 북한군 자유송환 비상대책위원회 결성 관련 기자회견에서 발언을 하고 있다./사진=뉴시스.

가상자산 투자 목적으로 지인에게 돈을 받아 가로챈 혐의를 받는 태영호 전 국민의힘 의원 장남이 검찰에 넘겨졌다.

22일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 사기·유사수신행위·명의도용·횡령 혐의로 태모씨를 지난 13일 구속 송치했다.

태씨는 가상자산 투자로 수익을 내게해주겠다고 지인들을 속인 뒤 돈을 가로챈 혐의를 받는다. 태씨로부터 돈을 갈취당한 피해자는 총 7명, 피해금액은 16억원에 달한다.

그는 돈을 받는 과정에서 부친 태영호 의원 이름을 내세워 신뢰를 얻었던 것으로 알려졌다. 가족관계증명서와 가족사진 등을 보여주며 자신이 '태영호 아들'인 점을 강조했다는 것이다.

이 밖에 태씨는 어머니인 오혜선 작가가 운영하는 출판사 자금 3억원을 빼돌린 혐의도 받고 있다.

경찰은 지난 7일 태씨를 구속했다. 그는 경찰 조사에서 혐의를 모두 인정한 것으로 전해졌다.

앞서 태영호 의원은 2024년 국회 외교통일위원회 국정감사에서 아들의 사기 피소에 관해 "맏아들 문제 때문에 사회적으로 물의를 일으킨 데 대해 대단히 송구스럽게 생각한다"며 고개를 숙였다. 다만 피해자들에 대한 공개 사과 요구에는 "경찰조사를 기다리고 있다"는 답변을 반복했다.