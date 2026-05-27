김명수 전 합참의장, 종합특검 소환 조사…"비상계엄 사전에 몰랐다"

[과천=뉴시스] 권창회 기자 = 김명수 전 합참의장이 27일 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2026.05.27. [email protected] /사진=권창회

합동참모본부 관계자들의 계엄 가담 의혹을 수사 중인 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 김명수 전 합참의장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.

내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장은 27일 오전 8시 30분쯤 과천 종합특검 사무실에 출석하는 길에 취재진을 만나 "비상계엄이라는 혼란 속에 국민께 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 군의 최고 선임자로서 무거운 책임감을 느낀다"면서도 "(12·3 비상계엄에 대해) 사전에 안 것은 없다"고 밝혔다.

김 전 의장은 이어 "당시 합참의 참모와 예하 부대 장병들은 대북 안보 공백 방지와 우발 충돌 예방이라는 의장의 안보 통제 지침을 충실히 따랐다고 생각한다"면서 "오늘 특검에서 군사적 조치에 대해 소상히 설명해 드리겠다"고 했다.

비상계엄 직후 '계엄 사무를 우선하라'는 단편 명령을 내렸다는 의혹에 대해서는 "제가 이때까지 해 온 것처럼 팩트와 진실에 따라 오해되는 부분을 잘 설명해 드리겠다"고 말했다.

김 전 의장은 12·3 비상계엄 당시 육군 특수전사령부, 수도방위사령부에 '계엄 사무를 우선하라'는 단편 명령을 내리는 등 계엄에 가담한 혐의를 받는다. 또 계엄군이 국회에 투입되는 상황을 보고도 계엄사령부를 구성하는 등 내란에 가담한 혐의를 받는다.

앞서 특검은 전·현직 합참 관계자들을 잇달아 불러 조사하며 김 전 의장이 비상계엄 선포 직후 병력 철수 건의를 받았다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 국회의 계엄 해제 요구 결의안 가결 이후에도 군에 추가 병력 투입을 요청하는 등 이른바 '2차 계엄'을 준비했다는 의혹도 수사하고 있다. 이와 관련해 김 전 의장을 비롯한 합참 지휘부가 관여했는지 여부도 살피고 있다.