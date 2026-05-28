북상 중인 태풍 '장미', 한반도는 영향권 밖…"오키나와 향할 듯"

제6호 태풍 '장미'가 북상 중이지만, 현재로선 한반도에 직접적인 영향을 미치지 않을 것으로 전망된다. 다만 태풍의 강도와 이동 경로가 유동적인 만큼, 정확한 진로는 오는 30~31일쯤 윤곽이 드러날 것으로 보인다. 사진은 왼쪽부터 태풍 '장미' 이동 경로 모습, 태풍 '장미' 현황과 전 세계 모델의 예상 진로. /사진=뉴시스, 뉴스1

제6호 태풍 '장미'가 북상 중이지만, 현재로선 한반도에 직접적인 영향을 미치지 않을 것으로 전망된다. 다만 태풍 강도와 이동 경로가 유동적인 만큼 정확한 진로는 오는 30~31일쯤 윤곽이 드러날 것으로 보인다.

28일 기상청에 따르면 태풍 장미는 전날 오전 9시쯤 팔라우 동쪽 해상에서 발생한 뒤 이날 오전 9시쯤 팔라우 북북동쪽 약 590㎞ 해상을 지나 북상하고 있다.

장미는 북서진하며 점차 세력을 키울 것으로 예상됐다. 이날 밤 최대풍속 초속 24m, 29일 오전에는 초속 29m까지 강해진 뒤, 같은 날 밤에는 초속 35m의 강도 3 태풍으로 발달할 전망이다.

강혜미 기상청 예보분석관은 "태풍이 일본 오키나와 방향으로 진로를 틀 가능성이 크다"며 "전 세계 예측 모델에서도 대체로 일본 열도 남쪽 해상을 지나는 것으로 분석되고 있다"고 설명했다.

장미는 31일 전후 최대풍속이 시속 140㎞를 넘는 강도 3 태풍으로 발달할 것으로 예보돼, 오키나와와 일본 남쪽 해상에는 강풍과 높은 파도가 예상된다.

우진규 기상청 통보관도 "우리나라가 태풍의 직접 영향권에 들 가능성은 낮다"면서도 "일본 해상에서 높아진 물결이 너울 형태로 유입될 수 있어 제주도 남쪽 먼바다와 남해 동부 먼바다를 중심으로 파도가 높게 일 수 있다"고 밝혔다.

기상청은 당분간 한반도가 고기압 가장자리 또는 고기압 영향권에 들면서 대체로 맑은 날씨가 이어질 것으로 내다봤다.