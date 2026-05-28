정동영 통일장관 '군기밀 유출 논란', 서울남부지검이 수사

정동영 통일부 장관이 지난 21일 오전 서울 종로구 세종대로 정부서울청사로 출근하고 있다. /사진=뉴스1.

서울남부지검이 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 관련 비공개 정보 누설 의혹을 수사한다. 해당 의혹은 정 장관이 지난 3월 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 '평북 구성'을 거론하며 불거졌다.

28일 법조계에 따르면 서울남부지검은 최근 공무상비밀누설 혐의를 받는 정 장관 사건을 형사1부(부장검사 강호준)에 배당했다.

이 사건은 당초 서울중앙지검 형사1부가 검토했지만, 검찰은 발언이 이뤄진 장소가 국회인 점을 고려해 지난 19일 사건을 관할 검찰청인 서울남부지검으로 이송했다.

앞서 정 장관은 지난 3월6일 열린 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한의 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 알려진 평북 영변과 남포 강선 외에 '평북 구성'을 언급했다.

이후 미국 측이 '한미 간 공유된 비공개 정보가 공개됐다'는 취지로 문제를 제기하면서 일부 대북 정보 공유를 중단했고, 일부 시민들은 정 장관 발언을 문제 삼아 검찰에 고발장을 제출한 것으로 알려졌다.

통일부는 논란이 불거진 뒤 '구성의 우라늄 농축시설 관련 내용은 미국 측 연구기관 보고서에도 나온 내용'이라는 취지로 설명한 바 있다.