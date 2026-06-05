"우리 집 와서 백숙 드세요" 그 뒤..."어지러워" 80대 5명 병원행, 왜

지난 4일 오후 7시쯤 안동시 도산면 한 마을에서 대마씨 넣은 닭백숙을 함께 나눠 먹은 80대 남녀 5명이 구토·어지럼증·호흡곤란 등을 호소해 병원으로 이송됐다. 기사 이해를 돕기 위한 참고 사진. /사진=게티이미지뱅크

경북 안동에서 대마씨를 넣은 닭백숙을 먹은 80대 5명이 이상 증세를 보여 병원으로 옮겨졌다.

5일 뉴스1에 따르면 전날 오후 7시쯤 안동시 도산면 마을 주민 80대 A씨는 다른 마을 주민 80대 남성 1명과 여성 3명을 집으로 초대해 함께 닭백숙을 끓여 먹었다. 그러나 식사 후 30분~2시간이 지나자 5명 모두 구토·어지럼증·호흡곤란 등을 호소해 병원으로 이송됐다.

조사 결과 이들은 닭백숙에 대마씨를 넣어 끓여 먹은 것으로 드러났다. 보건당국 관계자에 의하면 대마씨 껍질은 소량만 섭취해도 구토나 어지럼증, 환각 증세를 보일 수 있다. 껍질이 포함되지 않았더라도 대마씨 자체에 지방이 많아 고령층이 다량 섭취 시 복통이나 설사를 유발하는 것으로 알려졌다.

안동과 영주 등지 병원으로 분산 이송된 A씨 등 5명은 응급 처치를 받고 회복 중이며 A씨는 퇴원까지 마쳤다. 경찰은 이들 위세척액을 수거해 국립과학수사연구원에 성분 분석을 의뢰했다. 경찰은 닭백숙에 들어간 대마씨의 양과 조리 과정에 껍질이 포함됐는지 등을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 "국과수 성분 분석 결과가 나오기까지 다소 시일이 걸릴 것으로 보인다"며 "결과 확인 후 자세한 경위를 조사할 예정"이라고 했다.