살충제 향해 라이터 '칙'…대형마트 불태운 20대, 수천만원 배상

대만의 한 20대 남성이 장난으로 살충제를 라이터 불에 분사했다가 대형마트를 전소시키는 화재를 일으켜 거액의 배상 책임을 지게 됐다. 사진은 기사 내용과 무관한 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

대만 한 20대 남성이 장난으로 살충제를 라이터 불에 분사했다가 대형마트를 전소시키는 화재를 일으켜 거액의 배상 책임을 지게 됐다.

지난 3일(현지 시간) TVBS 등 대만 매체 보도에 따르면 사고는 2023년 12월 대만 타오위안시 까르푸 중위안점에서 발생했다.

당시 20세였던 궈씨는 친구들과 매장을 방문했다가 청소용품 코너에 진열된 살충제를 집어 들고 라이터 불꽃을 향해 분사하는 장난을 했다.

순간 큰 불길이 치솟자 놀란 그는 불씨를 제대로 확인하지 않은 채 살충제를 진열대에 다시 올려놓고 자리를 떠났다. 약 9분 뒤 남아 있던 불씨가 주변 제품으로 옮겨붙으면서 연쇄 폭발이 발생했고, 결국 매장 전체가 화염에 휩싸였다.

이 화재로 까르푸 매장과 입점해 있던 루이사커피 매장이 큰 피해를 입었다. 이후 보험사는 루이사커피 측 피해액에 대한 구상권 소송을 제기했고, 감정 결과 실제 피해액은 97만대만달러(약 4700만원)로 산정됐다.

타오위안지방법원은 궈씨가 이의를 제기하지 않은 점 등을 고려해 해당 금액과 연 5% 이자를 지급하라고 판결했다. 다만 이번 판결은 아직 항소할 수 있다.

형사 재판에서는 고의 방화 혐의가 아닌 과실 실화가 인정됐다. 법원은 '실화로 사람이 있는 건축물을 소실한 죄'를 적용해 징역 6개월을 선고했으며, 벌금형으로 대체 납부할 수 있도록 했다.