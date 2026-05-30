[속보] 김혜성, '끝내' 마이너행! 다저스, DFA했던 에스피날 재영입으로 로스터 변화 단행

LA 다저스의 김혜성이 메이저리그 로스터에 생존한 지 나흘 만에 마이너리그로 강등됐다. 다저스는 부상자 명단에서 복귀하는 키케 에르난데스의 자리를 만들기 위해 산티아고 에스피날을 양도지명했으나, 김혜성의 타격 부진이 이어지자 에스피날을 재영입했다. 결국 김혜성은 마이너리그로 내려가게 되었고, 에스피날이 그의 로스터 자리를 대체했다.

산티아고 에스피날. /AFPBBNews=뉴스1

결국 나흘 만에 운명이 뒤바뀌었다. LA 다저스의 '혜성특급' 김혜성(27)이 극적으로 메이저리그 로스터에 생존한 지 단 4일 만에 끝내 마이너리그로 강등됐다.

현지 언론 '로스앤젤레스 타임스'의 잭 해리스 기자는 30일(한국시간) "다저스가 김혜성을 마이너리그로 옵션 처리(강등)했다"고 소식통을 인용해 전했다. 미국 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱 소속 파비안 아르디야 기자 역시 이를 확인했다. 구단의 공식 발표는 아직 나오지 않았으나, 김혜성의 마이너행 확정된 모양새다.

불과 나흘 전인 지난 26일, 김혜성은 극적인 생존 드라마를 썼었다. 당시 다저스는 부상자 명단(IL)에서 복귀하는 '가을 사나이' 키케 에르난데스의 자리를 만들기 위해 김혜성 대신 '올스타 출신 베테랑' 산티아고 에스피날(32)을 양도지명(DFA)하는 결단을 내렸다. 좌타자이자 빠른 발, 유격수까지 소화 가능한 김혜성의 유틸리티 가치를 높게 평가한 선택이었다.

하지만 김혜성의 메이저리그 생존 기쁨은 그리 오래가지 못했다. 최근 15경기 타율 0.178로 극심한 타격 침체에 빠져 있던 김혜성은 키케 에르난데스 복귀 이후에도 반등의 실마리를 찾지 못했고, 결국 팀 내 입지가 급격히 흔들렸다. 현지 언론에 따르면 김혜성의 로스터 자리는 이번 주 키케가 다시 부상을 당하기 전부터 이미 매우 위태로웠던 것으로 전해졌다.

결국 다저스는 단 나흘 만에 '방출'했던 카드를 다시 주워 담는 파격적인 선택을 내렸다. 다저스로부터 DFA 된 후 웨이버를 통과해 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 에스피날을 다시 전격 재영입한 것이다. 에스피날은 이미 이날 다저스타디움에 합류한 상태다.

다저스는 타격 부진에 빠진 김혜성을 마이너리그(트리플A)로 내려보내 조율을 거치게 하는 대신, 메이저리그 경험이 풍부한 베테랑 에스피날을 다시 불러들여 내야 백업 공백을 메우기로 결정했다.

지난해 월드시리즈 우승 반지를 끼며 화려하게 메이저리그에 안착하는 듯했던 김혜성. 치열한 생존 경쟁 속에서 큰 고비를 넘기는 듯했으나, 결국 나흘 만에 마이너리그 강등이라는 씁쓸한 성적표를 받아들며 다시 한번 눈물 젖은 빵을 먹게 됐다.