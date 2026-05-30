서소문 사고로 멈췄던 경의선·KTX 운행 재개…내일 정상화 전망

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 경의선·KTX·KTX-이음 등 열차 운행이 사고 나흘 만인 30일 재개됐다. 사진은 지난 29일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고현장에서 긴급 철거작업이 진행되는 모습이다. /사=뉴스1

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 경의선 열차 운행이 사고 나흘 만인 30일 재개됐다.

30일 뉴시스에 따르면 한국철도공사(코레일)는 경의선 서울~문산 구간 전동열차가 이날 오전 6시부로 정상 운행한다고 밝혔다.

행신~서울·용산 구간의 KTX와 강릉·중앙선 KTX-이음의 서울~청량리 구간도 정상 운행을 시작했다. 모든 열차 운행이 정상화하는 것은 31일쯤으로 예상된다.

서울시는 지난 29일 밤 9시 40분 서소문 고가 상부에 설치된 슬래브(판)와 이를 지지하던 거더, 빔 등 구조물에 대한 긴급 철거 공사를 완료했다. 붕괴 위험이 상대적으로 낮은 기둥은 향후 10일 이내에 열차 운행을 방해하지 않는 방법으로 철거할 예정이다.

이에 따라 코레일은 밤샘 작업을 통해 전철주 철거·신설과 전차선 가선, 케이블 포설 및 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인과 선로 점검 등 철도 시설물 복구에 나섰다. 작업 차량(모터카)과 열차 시운전 등 종합 안전 점검을 진행했다.

또 이번 사고로 행신역(KTX)과 수색역(일반열차) 차량기지에 입고하지 못해 임시 정비하던 열차들을 30일부터 열차 운행 계획에 따라 순차 교체하면서 기지에 입고하기로 했다.

차량 점검과 정비를 마친 열차들이 투입되면 31일부터는 모든 열차 운행이 정상화할 것으로 코레일은 내다봤다.

열차 운행 재개와는 별도로 서소문 고가 주변 도로 차량 통제는 잔여 작업 등으로 당분간 계속될 예정이다.

코레일은 "서소문 고가차도 붕괴 복구에 따라 열차 운행이 단계적으로 확대를 거쳐 정상화된다"고 밝혔으나, 아직 모든 열차가 정상적으로 운영되고 있는 것은 아니다.

이날 기준 전체 열차 운행 횟수는 643회로 평소 758회에서 115회 줄어들어 운행률은 84.8%를 기록할 것으로 보인다. 전날(29일)과 비교해선 97회 증가했다.

KTX와 KTX-이음 등 고속열차는 운행이 397회에서 341회로 56회 중지되고, ITX-새마을·마음과 무궁화호 등 일반 열차는 361회에서 302회로 줄어든다.

코레일은 열차 이용 전 열차 시각과 운행 상황을 계속 확인해 달라고 당부했다. 모바일 앱 '코레일톡'이나 홈페이지, 철도고객센터를 통해 확인할 수 있다. 운행이 조정된 승차권을 환불한 경우 위약금은 발생하지 않는다. 신용 결제한 승차권은 자동 환불 처리된다.