[오피셜] SSG '결국' 1선발 교체, '두산과 계약 해지했던' 토마스 해치 대체 영입... 화이트 웨이버 공시

SSG 랜더스는 선발진이 무너지자 1선발 교체를 결정하고 외국인 투수 토마스 해치를 총액 59만 달러에 영입했다. 해치는 메이저리그와 마이너리그에서 꾸준히 선발 자원으로 활약했으며, 2024년에는 일본프로야구와 애리조나 다이아몬드백스 산하 트리플 A에서 뛰었다. SSG는 부상으로 이탈한 미치 화이트의 웨이버 공시를 요청하며 외인 교체를 단행했다.

토마스 해치가 6일 SSG 랜더스와 계약을 맺고 사인을 하고 있다. /사진=SSG 랜더스 제공

선발진이 무너진 SSG 랜더스가 결국 1선발 교체에 나섰다.

SSG 랜더스는 6일 외국인 투수 토마스 해치(32)를 총액 59만 달러(약 9억 2000만원)에 영입했다.

SSG는 미치 화이트의 부상이 장기화되면서 팀이 흔들리자 SSG는 결국 결단을 내렸다.

미국 오클라호마주 출신의 해치는 2016년 MLB 드래프트를 통해 시카고 컵스에 입단 후 2020년 토론토 블루제이스에서 메이저리그(MLB) 데뷔를 했다.

이후 해치는 메이저리그 통산 51경기에 등판해 6승 5패, 평균자책점(ERA) 5.24, 103이닝을 소화했으며, 마이너리그 트리플A 통산 103경기(68선발) 385.2이닝을 기록하는 등 꾸준히 선발 자원으로 경기에 나섰다.

또한 2024년에는 일본프로야구(NPB) 히로시마 도요 카프에서 아시아 야구를 경험했고 올 시즌엔 애리조나 다이아몬드백스 산하 트리플 A에서 11경기 모두 선발 등판해 2승 0패, ERA 4.01, 51⅔이닝, 34탈삼진, 이닝당 출루허용(WHIP) 1.14를 기록했다.

해치는 신장 185㎝, 체중 88㎏의 신체조건을 갖췄으며, 올 시즌 안정된 메카닉과 일정한 릴리스 포인트를 바탕으로 150㎞ 내외의 패스트볼을 경기 중후반까지 꾸준히 유지할 수 있는 구위를 보유했다. 또한 완성도 높은 다양한 변화구를 구사하며, 노련한 경기 운영 능력과 타자 상대 노하우를 갖춘 선발 자원으로 평가받고 있다.

해치는 지난해 두산과 100만 달러에 계약을 맺었으나 메디컬테스트에서 문제를 발견했고 결국 계약이 해지됐다.

그러나 결과적으로는 몸 상태에 문제가 없었다. 2025시즌 메이저리그와 마이너리그를 오가며 30경기 125⅔이닝을 소화하며 SSG의 눈길을 끌었다. 올 시즌에도 11경기 51⅔이닝을 소화하는 등 꾸준히 실전 등판을 이어온 점을 종합적으로 검토해 현재 즉시전력감 선발투수로서 가장 높은 경쟁력이 있다고 판단한다.

계약을 마친 토마스 해치는 "SSG랜더스와 함께 새로운 도전에 나설 수 있게 되어 기쁘다. 하루빨리 팀에 적응해 선발 로테이션에 힘을 보태고, 팀이 원하는 성적을 낼 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편, SSG는 6일 KBO에 외국인 투수 화이트의 웨이버 공시를 요청했다. 히라모토 긴지로와의 계약을 해지했다.

화이트는 지난해 SSG에서 24경기 134⅔이닝 11승 4패, ERA 2.87로 맹활약했다. 재계약을 맺고 잔류한 화이트는 올 시즌엔 1선발 중책을 맡았으나 단 6경기만 출전해 1승 1패, ERA 4.11을 기록한 뒤 부상으로 이탈했다. 일시 대체 선수를 활용하며 화이트의 복귀를 기다렸으나 팀이 내리막길을 타기 시작했고 결국 더는 기다릴 여유가 없다는 판단 속에 외인 교체를 선택했다.