[오피셜] '올스타 후보' 삼성 박승규, 팀 위기 탈출 결정적 호수비 '5월 월간 캡스플레이' 수상

삼성 라이온즈 외야수 박승규가 2026 신한 SOL KBO 리그 5월 월간 캡스플레이 수상자로 선정되었다고 KBO가 5일 밝혔다. 박승규는 지난달 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에서 역전 투런 홈런을 기록하고, 9회초 결정적인 다이빙 캐치로 팀 승리에 기여했다. 월간 캡스플레이 시상식은 6월 중 삼성의 홈 경기에서 진행될 예정이며, 수상자에게는 ADT캡스의 후원으로 시상금 100만원이 지급된다.

5월 월간 캡스플레이 선정 이미지. /사진=KBO 제공

삼성 라이온즈 외야구 박승규(26)가 5월 최고의 수비를 펼치며 상까지 받았다.

한국야구위원회(KBO)는 "2026 신한 SOL KBO 리그 5월 월간 캡스플레이 수상자로 삼성 라이온즈 외야수 박승규가 선정됐다"고 5일 밝혔다.

ADT캡스가 KBO와 함께 운영하는 '월간 캡스플레이'는 팀 승리에 기여한 결정적인 호수비를 펼친 선수를 선정하는 수비 시상 프로그램이다.

한 달간 KBO 리그 경기에서 나온 수비 장면들을 대상으로, KBO 기록위원회가 정한 퍼포먼스 기준에 따라 수상자를 선정한다.

5월 월간 캡스플레이의 주인공 박승규는 지난달 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와 경기에서 맹활약하며 팀 승리에 기여했다.

7회말 박승규는 한화 투수 김종수의 투구를 역전 투런 홈런으로 연결하며 경기의 흐름을 뒤집었다. 이어 삼성이 4-3, 1점 차 리드를 이어가던 9회초. 2사 2루 상황. 한화 허인서가 내야수 키를 넘기는 안타성 타구를 만들어냈다. 이때 박승규가 타구 지점으로 빠르게 달려가 중전 안타성 타구를 정면 다이빙 캐치로 잡아내며 팀 승리를 이끌어냈다.

5월 월간 캡스플레이로 선정된 박승규의 호수비 장면은 KBO 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

월간 캡스플레이 시상식은 6월 중 삼성의 홈 경기시 진행될 예정이다. 수상자에게는 ADT캡스의 후원으로 시상금 100만원을 지급한다.

한편 ADT캡스는 월간 시상 외에도 KBO 공식 SNS 채널을 통해 매 경기 호수비 장면을 소개하는 데일리 콘텐츠 '캡스플레이', 시즌 종료 후 '2026 ADT캡스 KBO 수비상' 등을 통해 KBO 리그의 뛰어난 수비 장면과 선수들을 지속적으로 조명할 예정이다.