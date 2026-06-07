'무려 198·191cm' 역대급 피지컬 막을 수 있을까, 홍명보 감독 "신장 열세 극복 방법은..." [과달라하라 현장]

홍명보 감독은 멕시코 과달라하라에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 현장에서 체코의 피지컬과 고공 플레이에 대한 강한 경계심을 드러냈다. 체코는 평균 신장 187cm에 달하며, 특히 191cm의 파트리크 시크와 198cm의 토마시 호리 등 장신 공격수들을 보유하고 있어 공중볼 경합에 부담이 예상된다고 밝혔다. 홍명보 감독은 체코의 장신을 활용한 고공 플레이나 크로스에 철저히 신경 쓰되, 신장 차이에서 오는 열세를 전술적으로 극복하겠다고 강조했다.

홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝을 바라보고 있다 ./사진=김진경 대기자

월드컵에 절대 만만한 상대는 없다. 홍명보 감독이 첫 경기 상대인 체코의 피지컬과 고공 플레이에 대해 강한 경계심을 드러내며 철저한 대비를 예고했다.

홍명보 감독은 6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 현장에서 취재진과 만나 "체코는 확실한 특징이 있는 팀이다. 피지컬이 워낙 좋아 대응하기 쉽지 않을 것"이라고 평가했다.

첫 단추를 어떻게 끼우느냐에 따라 홍명보호의 운명이 완전히 갈릴 수 있다. 북중미월드컵에서 사상 첫 원정 8강 대업을 향한 첫 관문이자 이번 대회 가장 중요한 승부처가 될 체코 대표팀은 절대 만만한 상대가 아니다.

최근 체코의 최종 평가전을 봤다는 홍명보 감독은 "과테말라전 전력을 보니 한국이 확실히 준비를 잘해야겠다는 생각이 들었다. 상대의 장신을 활용한 고공 플레이나 크로스에 철저히 신경 쓰되, 신장 차이에서 오는 열세를 전술적으로 반드시 극복해 내겠다"고 힘주어 말했다.

손흥민이 6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 중 달려가며 관중들을 바라보고 있다. /사진=김진경 대기자

6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 중 조규성(왼쪽부터), 이기혁, 손흥민. /사진=김진경 대기자

체코는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 41위로 한국(25위)보다 16계단 아래, 조별리그 A조에서 세 번째 위치에 머물러 있지만, 최근 기세와 저력은 랭킹 그 이상이다. 특히 미로슬라크 코우베크 감독으로 사령탑 교체 이후 월드컵 유럽 최종 예선에서 까다로운 복병인 아일랜드와 덴마크를 상대로 연이어 2-2 무승부를 거둔 뒤, 피 말리는 승부차기 끝에 본선행 티켓을 거머쥐는 무서운 집중력을 선보였다. 당시 기록한 4골 중 무려 3골이 정교한 세트피스 상황에서 나왔을 만큼 데드볼 상황에서의 한방이 위력적이다.

특히 가장 위협적인 무기는 압도적인 신체 조건이다. 체코 대표팀의 평균 신장은 무려 187cm에 달한다. 최근 치러진 과테말라와 평가전에서도 체코는 양 측면 크로스를 활용해 페널티 박스 안을 지속적으로 타격하는 선 굵은 축구를 구사했다.

최전방에 배치되는 공격수들의 무게감도 상당하다. 올 시즌 독일 분데스리가에서 28경기 16골을 몰아친 주전 스트라이커 파트리크 시크(바이어 레버쿠젠)는 191cm의 장신이고, 후보 자원인 토마시 호리(슬라비아 프라하) 역시 198cm의 신장으로 올 시즌 리그 24경기에서 17골을 폭발시킨 무서운 화력을 자랑한다. 누가 나오든 우리 수비진으로서는 공중볼 경합에 엄청난 부담을 느낄 수밖에 없는 구조다.

설영우(가운데)가 6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 중 헤더를 시도하고 있다. /사진=김진경 대기자

여기에 고공 폭격기들의 머리를 겨냥할 측면 자원들의 날카로운 발끝도 경계 대상이다. 올 시즌 분데스리가에서 8개의 도움을 기록하며 최고의 택배 크로스를 자랑하는 블라디미르 초우팔(호펜하임)이 오른쪽 측면을 책임지고, 왼쪽에는 다비드 유라섹(슬라비아 프라하)이 배치돼 좌우에서 쉴 새 없이 크로스를 올린다.

이뿐만 아니라 2선에서 지원 사격에 나설 미드필더진의 득점력도 매섭다. 올 시즌 프랑스 리그1에서 11골을 터뜨린 파벨 슐츠(올림피크 리옹)와 7골 10도움으로 전천후 활약을 펼친 루카스 프로보드(슬라비아 프라하)도 뒤를 받치고 있다.

전술 이해도를 모두 마친 대표팀이 남은 3일간의 집중 훈련을 통해 체코의 고공 플레이를 무력화할 명확한 해법을 찾아낼 수 있을지 주목된다. 한국은 오는 6월 12일 오전 11시(한국시간) 에스타디오 과달라하라에서 체코와 운명의 조별리그 1차전에서 격돌한다.