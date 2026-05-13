외인, 9분간 1조 팔아 치웠다…개장부터 시퍼렇게 멍든 코스피

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 12일 오후 서울 여의도 국민은행 전광판에 종가 지수가 나오고 있다. 코스피는 전 거래일(7822.24)보다 179.09포인트(2.29%) 하락한 7643.15에 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 전 거래일(1207.34)보다 28.05포인트(2.32%) 내린 1179.29에 거래를 종료했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1472.4원)보다 17.5원 오른 1489.9원에 주간 거래를 마감했다. 2026.05.12. [email protected] /사진=김근수

13일 코스피지수가 개장 직후 외국인의 조단위 매도세에 밀려 하락세다.

오전 9시9분 현재 코스피지수는 전일 대비 1.95% 하락한 7494.38에 거래됐다. 개인과 기관이 각각 7927억원, 2516억원 순매수 중인 반면 외국인은 1조542억원 순매도 중이다.

삼성전자우(179,400원 ▼14,300 -7.38%)(-5.72%), 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)(-5.02%), 두산에너빌리티(110,800원 ▼6,300 -5.38%)(-3.58%), SK스퀘어(1,098,000원 ▼73,000 -6.23%)(-2.04%), SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)(-1.69%), LG에너지솔루션(417,000원 ▼25,000 -5.66%)(-1.58%), 삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%)(-0.94%), 삼성바이오로직스(1,419,000원 ▼30,000 -2.07%)(-0.49%) 등이 하락세다.

반면 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)(+2.32%), HD현대중공업(640,000원 ▼31,000 -4.62%)(+1.84%) 등은 상승 중이다.

코스닥지수는 0.62% 내린 1171.93을 나타냈다. 개인이 504억원 순매수 중인 반면 외국인과 기관은 각각 256억원, 28억원 순매도 중이다.

리가켐바이오(191,400원 ▼4,500 -2.3%)(-4.32%), 에코프로(129,200원 ▼13,100 -9.21%)(-2.08%), 삼천당제약(388,000원 ▼17,000 -4.2%)(-2.05%), 에코프로비엠(190,500원 ▼18,500 -8.85%)(-1.70%), 에이비엘바이오(119,300원 ▼6,300 -5.02%)(-1.62%), 코오롱티슈진(111,600원 ▼2,700 -2.36%)(-0.65%), 알테오젠(369,000원 ▼16,000 -4.16%)(-0.58%) 등이 내림세다.

HLB(51,900원 ▼1,300 -2.44%)(+1.94%), 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)(+0.70%), 리노공업(101,000원 ▼13,200 -11.56%)(+0.28%) 등은 오름세다.