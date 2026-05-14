[더벨]E8, 인도네시아측에 스마트팩토리 기술 소개

피지컬 인공지능(AI) 운영 플랫폼 기업 이에이트(E8)가 인도네시아 정부·산업·학계 관계자들에게 스마트팩토리 및 산업 AI 기술 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다. 이번 행사는 국립금오공과대학교가 추진하는 인도네시아 산업전환을 위한 스마트팩토리화 도입 및 전문인력 양성사업의 일환으로 열렸으며, E8는 국내 선도기업으로 선정되어 연수단 대상 기업 방문 프로그램을 진행했다. E8는 디지털 트윈 및 AI 기반 운영 플랫폼을 소개하고 제조 현장 적용 사례를 공유하며 글로벌 협력 기회를 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

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피지컬 인공지능(AI) 운영 플랫폼 기업 이에이트(E8(1,306원 ▼108 -7.64%))가 인도네시아 정부·산업·학계 관계자들이 자사를 방문해 스마트팩토리 및 산업 AI 기술 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 국립금오공과대학교가 추진하는 ‘인도네시아 산업전환을 위한 스마트팩토리화 도입 및 전문인력 양성사업’의 일환으로 열렸다. E8는 해당 사업의 국내 선도기업으로 선정돼 이번 인도네시아 연수단 대상 기업 방문 프로그램을 진행했다.

E8는 이날 국내 스마트팩토리·산업 AI 분야 선도기업으로서 디지털 트윈 및 AI 기반 운영 플랫폼을 소개하고 제조 현장 적용 사례를 공유했다. 참석자들은 제조 공정 효율화와 운영 최적화는 물론 에너지·스마트시티 등 다양한 산업 분야로의 확장 가능성에도 관심을 보였다.

E8는 원팀코리아, 해외 로드쇼 등 국제 협력 활동을 통해 인도네시아를 비롯한 글로벌 시장과의 접점을 확대해왔다. 이번 방문을 계기로 인도네시아 정부·산업·학계 관계자들과의 네트워크를 강화하고 산업 디지털 전환 분야의 협력 기회를 모색한다는 계획이다.

E8 관계자는 “이번 행사는 인도네시아 산업 현장의 디지털 전환 수요와 E8의 디지털 트윈·산업 AI 기술 간 협력 가능성을 확인한 자리”라며 “앞으로도 스마트팩토리와 산업 운영 최적화 분야에서 글로벌 협력 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.