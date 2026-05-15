[더벨]킵스파마, 1분기 매출 594억 "성장세 지속"

킵스바이오파마는 올해 1분기에 594억원의 매출을 기록하며 사상 최대 매출을 달성했다. 이는 지난해 같은 기간보다 46% 급증한 수치이며, 제약·바이오 분야로 주력 사업을 재편한 결과였다. 킵스파마는 한국글로벌제약을 흡수합병하고 플랫폼 개발 바이오텍과 의약품 유통사를 인수하며 종합 헬스케어 기업으로 성장하고 있으며, 올해도 역대 최고의 실적을 낼 것으로 전망했다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

킵스바이오파마(이하 킵스파마(6,530원 ▼60 -0.91%))가 1분기에만 600억원에 이르는 사상 최대 매출을 기록하며 파죽지세의 성장세를 이었다고 15일 밝혔다.

킵스파마의 올해 1분기 연결기준 매출액은 594억원으로 지난해 같은 기간 406억원보다 46% 급증했다. 영업손실은 7억원, 당기순이익은 57억원을 각각 기록했다.

킵스파마의 별도 기준 매출액은 105억원으로 전년 동기 5억원 대비 무려 21배나 늘었다. 킵스파마의 이 같은 폭발적 성장세는 제약·바이오 분야로 주력 사업 재편이 이뤄지면서 관련 실적이 본격 반영된 결과다.

킵스파마는 지난해 한국글로벌제약을 흡수합병하며 제약 업종 전환을 완료한 데 이어 플랫폼 개발 바이오텍과 의약품 유통사 등을 잇따라 인수하며 종합 헬스케어 기업의 면모를 갖춰가고 있다.

킵스파마의 연간 매출액은 2022년 146억원에서 2023년 921억원, 2024년 1276억원, 2025년 1701억원 등 매년 비약적 성장을 거듭해왔다. 최근 3개년 평균 매출 성장률은 46%에 이른다.

회사 측은 의약품 유통채널 내재화를 통한 이익률 제고할 방침이다. 시너지 효과가 가능한 항암제 위주의 신제품 도입, 그룹 내 캐시카우인 배터리솔루션즈의 증설 효과 반영 등으로 올해도 역대 최고의 실적을 낼 것으로 전망하고 있다.

핵심 파이프라인 개발과 관련된 이벤트도 올해 안에 여러 차례 예정돼 있다. 차세대 표적 항암제 '이데트렉세드'는 영국 암연구소(ICR)가 주도하는 병용 임상이 순조롭게 진행되고 있다. 단독 임상 역시 하반기 내 한국과 유럽에서 2상 진입을 준비 중이다.

펩타이드 약물 경구 플랫폼 '오랄로이드'는 글로벌 빅파마들과 파트너링 논의가 지속 중인 가운데 6월 바이오USA, 9월 유럽당뇨병학회(EASD) 등 다수의 해외 학회·행사 참가 일정이 예정돼 있다. 세계적 수준의 생체이용률을 기록한 경구용 인슐린의 해외 임상도 막바지 준비작업이 한창이다.

김하용 킵스파마 총괄대표는 "그동안 회사의 체질 개선과 장기적 성장 동력 확보를 위해 쏟은 노력들이 실적이라는 결과물로 나타나고 있다"면서 "탄탄한 캐시플로우를 바탕으로 파이프라인 개발과 임상 진입에 더욱 속도를 내겠다"고 밝혔다.