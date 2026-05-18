[더벨]아리바이오 "소룩스와 합병 기조 유지, 최우선 진행"

아리바이오가 소룩스와의 합병 추진 기조에 변함이 없다고 18일 밝혔다. 최근 기자간담회에서 언급된 직상장 가능성 검토 발언이 확대 해석되어 혼선이 발생하자 회사 측이 공식 설명을 내놓았다. 아리바이오 관계자는 소룩스와의 합병이 최우선 추진 방향이며, 직상장 가능성은 다양한 전략적 선택지 중 하나로 언급된 것이라고 말했다.

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아리바이오가 시장 일각에서 제기된 직상장 가능성과 관련, 소룩스(5,730원 ▲160 +2.87%)와의 합병 추진 기조에 변함이 없다고 18일 밝혔다. 최근 기자간담회 과정에서 언급된 직상장 가능성 검토 발언이 확대 해석되며 일부 혼선이 발생한 데 대한 회사 측의 공식 설명이다.

아리바이오 관계자는 “현재 회사가 최우선으로 추진하고 있는 방향은 소룩스와의 합병”이라며 “직상장 가능성은 다양한 전략적 선택지 가운데 하나로 언급된 사항”이라고 말했다.

이어 “합병 구조 변경 등이 결정된 바는 전혀 없고 관련 절차 역시 기존 계획에 따라 진행 중”이라며 “유관 기관과도 원활히 소통하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “시장과 주주들의 혼선을 최소화할 수 있도록 주요 진행 사항에 대해 투명하게 안내해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.