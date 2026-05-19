폐기물 감축부터 일·가정 양립까지…경영에 ESG 녹이다

바스칸바이오제약 로고/사진제공=바스칸바이오제약

의약품·의료기기 제조기업 바스칸바이오제약이 제13회 대한민국 코넥스대상에서 최우수 ESG상을 수상했다. 바스칸바이오제약은 폐기물 감축, 일·가정 양립, 사외이사 선임 성과 등 ESG 경영 성과를 높이 평가받았다.

바스칸바이오제약은 제조 과정에서 발생하는 폐기물을 줄일 수 있는 환경을 구축했다. 2020년 산업통상자원부의 지원을 받아 경기도 안성 생산공장의 스마트공장 구축 고도화 사업을 추진했다. 디지털 기반의 생산관리 시스템 도입해 원부자재 사용을 최적화하고 불량률을 낮췄다.

바스칸바이오제약은 일·가정 양립을 주요 경영 가치 중 하나로 삼고 있다. 실제로 바스칸바이오제약은 2024년 10월에 문화체육관광부로부터 여가친화기업 인증을, 같은 해 12월에 성평등가족부(당시 여성가족부)로부터 가족친화기업 인증을 받았다. 업무 외 시간에 충분한 여가와 가족생활을 누릴 수 있는 문화가 회사 내에 자리 잡았다.

코넥스 상장사에는 사외이사(독립이사) 선임 의무가 해당하지 않지만 바스칸바이오제약은 이사회 5명 중 2명이 사외이사다. 이들은 독립적으로 경영진을 감시·감독해 재무·경영의 투명성을 확보했다.