[더벨]오르비텍, 원전해체 국책과제 2건 참여

오르비텍은 '원전해체 경쟁력 강화 기술 개발 사업'의 두 가지 연구과제에 선정되었다고 19일 밝혔다. 이 과제들은 레이저기반 콘크리트 표면 파쇄 제염기술 고도화와 대형 해체설비 거품제염 기술 개발 및 실증이다. 오르비텍은 이 과제들을 통해 콘크리트 제염 설비 국산화와 제염·피폭저감 기술 표준화를 목표로 하고 있다.

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오르비텍(8,920원 ▼460 -4.9%)은 19일 '원전해체 경쟁력 강화 기술 개발 사업'의 2개 연구과제에 선정됐다고 밝혔다.

이번에 선정된 과제는 △레이저기반 콘크리트 표면 파쇄 제염기술 고도화 △대형 해체설비 거품제염 기술 개발 및 실증이다. 오르비텍은 각각 공동연구개발기관 및 주관연구개발기관으로 참여한다.

먼저 레이저기반 콘크리트 표면 파쇄 제염기술 고도화 과제는 총 사업비 약 56억원 규모로 오는 2028년 12월 31일까지 수행한다. 선광티앤에스가 주관연구개발기관을 맡고 오르비텍을 비롯해 원전해체연구소, 한국원자력연구원, 국립부경대학교, 한국원자력환경복원연구원이 공동연구개발기관으로 참여한다.

원전 해체 시 발생하는 방사능 오염 콘크리트 표면을 효율적으로 제염하고 제염 과정에서 발생하는 분진을 최소화하며 고효율로 포집할 수 있는 현장 적용 기술 개발을 목표로 한다. 또한 원격제어 운전이 가능한 제염 설비 구현을 통해 현장 안전성과 작업 효율성을 동시에 확보할 예정이다.

대형 해체설비 거품제염 기술 개발 및 실증은 총 사업비 약 36억원 규모로 오는 2028년 12월 31일까지 진행된다. 오르비텍이 주관연구개발기관으로 과제를 총괄하며 선광티앤에스, 원전해체연구소, 한국원자력연구원, 중앙대학교, 한전KPS, 한국원자력환경복원연구원이 공동 참여한다.

해당 연구는 사용후핵연료 저장조, 대형 탱크, 원자로 격납건물 내벽 등 대면적·복잡 형상 설비에 적용 가능한 차세대 제염 기술 확보를 목표로 한다. 나노입자 기반 거품형 복합유체 제염기술을 적용해 기존 액체제염 방식 대비 제염 효율과 현장 적용성을 높이는 것이 목표다. 동시에 2차폐기물 발생량을 줄이는 친환경·고효율 제염 공정을 구현하는 것이 핵심이다.

오르비텍 관계자는 "콘크리트 제염 설비 국산화와 제염·피폭저감 기술 표준화를 통해 글로벌 원전해체 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 선도적 역할을 수행하겠다"며 "다양한 원전해체 대상 설비에 적용 가능한 제염 솔루션을 확보할 계획"이라고 말했다.