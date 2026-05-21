인핸스, ISO 27001 인증 획득…AI 에이전트 보안 신뢰성 입증

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AI(인공지능) 운영체제(OS) 기업 인핸스가 정보보호경영시스템 국제표준인 'ISO 27001'인증을 획득하며 AI 에이전트 시대에 필요한 보안 신뢰성을 입증했다고 21일 밝혔다.

ISO 27001은 기업의 정보보호 관리체계가 국제 기준에 따라 수립·운영되고 있는지를 검증하는 정보보안의 국제표준이다. 이번 인증은 AI 에이전트 기반 솔루션 개발 과정에서 요구되는 정보보호 체계의 적합성을 외부 기관으로부터 공식 검증받았다는 뜻이다.

회사 관계자는 "특히 이번 인증은 AI가 단순 답변 생성 단계를 넘어 기업의 실제 업무를 수행하는 'AI 에이전트 시대'에 필요한 보안 신뢰성을 확보했다는 점에서 주목된다"고 말했다.

최근 기업용 AI 에이전트는 데이터를 조회하고 업무 맥락을 판단하는 것을 넘어 시스템 및 웹 환경에서 반복 업무를 직접 수행하는 방향으로 발전하고 있다. 이에 따라 AI 성능뿐 아니라 고객 데이터 보호, 접근 통제, 개발 프로세스 관리 등 정보보안 체계가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다.

인핸스는 기업의 업무 방식과 의사결정 기준을 AI가 이해할 수 있도록 구조화해, 사람이 직접 지시하지 않아도 업무를 스스로 판단·수행하는 '에이전트OS(AgentOS)'를 개발하고 있다. 이 시스템은 여러 AI 기술을 기반으로 기업 내 반복 업무와 운영 프로세스를 자동화하는 AI 운영체계다.

이 밖에도 회사는 환경경영시스템 국제표준인 ISO 14001:2015 인증도 획득했다. 해외 대기업 고객들이 협력 업체를 선정할 때 확인하는 환경·ESG 기준까지 대응할 수 있게 됐다.

이승현 인핸스 대표는 "AI 에이전트가 기업의 실제 업무를 수행하는 시대에는 기술력만큼이나 정보보안과 운영 신뢰성이 중요하다"며 "이번 ISO 27001 인증은 글로벌 엔터프라이즈 고객이 요구하는 보안 기준을 충족하기 위해 체계적으로 준비해온 결과"라고 말했다

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