RIA 계좌 2조 가까이 몰려…"다음 달부터 세제혜택 변동 살펴야"

금융투자협회 전경/사진=금융투자협회

국내시장 복귀계좌(RIA, Reshoring Investment Account) 잔고가 2조원 가까이 늘어났다. 가입자 대부분은 해외 빅테크 주식을 매도하고 국내 반도체·AI(인공지능) 관련 주식과 ETF(상장지수펀드)를 사들였다. 이달 이후 세제 혜택이 줄어드는 만큼 투자자들이 이를 유의해야 한다는 조언이 나온다.

20일 금융투자협회에 따르면 지난 3월23일 출시한 RIA의 누적 가입 계좌는 전날 기준 24만2856좌를 기록했다. 총 잔고는 1조9443억원이다.

금융투자협회 관계자는 "계좌 수와 잔고는 출시 초기부터 코스피 지수와 연동되어 꾸준히 증가하는 추세를 보였다"며 "RIA에서 해외주식을 매도한 후 국내 주식과 주식형펀드 등으로 유입됨에 따라 외화 유입과 국내 증시 수요 확대에 기여하고 있다"고 말했다.

지난 8일 기준 연령대별 투자현황을 살펴보면 가입 비중은 40대가 31%로 가장 많았다. 이후 △50대(26%) △30대(21%) △60대 이상 순이다. RIA 잔고를 기준으로 보면 50대(32%)와 40대(27%)가 전체 잔고의 59%를 차지했다. 60대 이상(19%), 30대(15%) 순으로 잔고 규모가 컸다.

RIA 투자 흐름을 보면 해외 빅테크 투자금이 국내 반도체·AI 관련 주식과 국내 자산에 분산투자 하는 ETF로 유입됐다. 가입자들은 엔비디아, 테슬라 등 빅테크 주식과 레버리지 ETF를 주로 매도해 수익을 확정했다. 가장 많이 매도한 종목은 엔비디아로 매도액은 1801억원에 달한다. 디렉시온 반도체 3배 ETF(티커명 SOXL)과 테슬라 매도액은 각각 947억원과 504억원이다.

국내 주식 중 가장 많이 산 종목은 삼성전자(297,000원 ▲21,000 +7.61%)로, 순매수액은 780억원이다. 이후 SK하이닉스(1,937,000원 ▲192,000 +11%)(667억원), 현대차(648,500원 ▲56,500 +9.54%)(146억원) 순이다.

금투협은 이달 이후 RIA 세제 혜택 비율이 바뀌는 만큼 투자자는 RIA 가입을 통해 이달 말까지 적용되는 100% 양도소득 공제 혜택 확인해야 한다고 조언했다.

RIA를 통한 해외주식 매도(결제 완료 기준)에 대한 양도소득 공제율은 이달 말까지 100%다. 다음 달부터 7월 말까지는 80%, 오는 8월부터 연말까지는 50%로 단계적으로 축소된다.

다만, 이달 말까지 해외주식 매도결제가 완료돼야 양도차익에 대해 100% 양도소득 공제가 적용된다. 해외주식은 주문체결일과 결제일간에 시차가 있는 만큼 결제일을 고려해 주문을 체결해야 한다. 주문체결시한은 증권사 결제업무 절차에 따라 다를 수 있는 거래 증권사에 확인해야 한다.

또 투자자는 매도결제일 이후 1년간 해외주식 매도대금을 RIA 내에서 국내상장주식·국내주식형펀드·예탁금으로 운용해야 세제 혜택이 추징되지 않는다. 올해 중 RIA 외 계좌에서 세제 혜택 차감 상품을 순매수하는 경우, 기간별 공제율을 적용한 순매수 금액만큼 RIA 양도소득 공제액이 축소된다.

한재영 금융투자협회 본부장은 "RIA는 해외시장에 머물던 유동성이 국내 자본시장으로 유입되는 계기를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 업계와 함께 투자 매력이 높은 다양한 국내 투자상품을 출시해 RIA가 환율 안정과 생산적 금융에 기여하는 통로로 기능할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.